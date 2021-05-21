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眾院表決成立委員會調查國會暴動 35共和黨人贊成

編譯郭宣含／綜合20日電
眾院19日表決成立兩黨委員會調查國會暴動，以卡特科為首的35名共和黨人投贊成票。(Getty Images)
眾院19日表決成立兩黨委員會調查國會暴動，以卡特科為首的35名共和黨人投贊成票。(Getty Images)

眾院19日表決成立兩黨委員會調查國會暴動，35名共和黨人冒著惹火前總統川普的風險，且無視共和黨領袖抨擊此提案為沒必要的說法，加入民主黨陣營，投下贊成票。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)20日表示，共和黨人反對成立委員會調查國會暴動「令人極度失望」，她表示該場暴動是美國民主前所未見的攻擊，「需要對事發過程進行完整的獨立調查，總統不認爲這是政治議題，而是我們該如何確保我國民主與法治。」

莎奇指出：「看到這麼多代表選擇將此事變成政治議題，而非做出正確之舉，令人相當失望。」

卡特科盼「這次放下刀劍」

以卡特科(John Katko，紐約州)為首的35名共和黨眾議員支持成立調查委員會，卡特科在19日表決前表示：「我鼓勵所有成員，無論是共和黨還是民主黨，這次放下刀劍，就這麼一次，一起支持這項法案。」

這項法案當天以252票比175票過關，這35名共和黨跑票者雖僅占黨內小比率，但卻相當關鍵，凸顯共和黨內出現衝突，部分議員支持調查國會暴動，但黨內領袖試圖不要牽連到川普，因為共和黨認為，川普的支持可望著助他們在2022年選舉時重新奪回眾院。

今年1月，十名共和黨人支持彈劾川普，這些議員19日再次支持成立新委員會；這35名跑票的共和黨人中，多數人屬溫和派。

上述十人包括卡特科、共和黨聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney，懷俄明州)；錢尼是川普在眾院共和黨內最有力的批評者，不過她並未在19日辯論時發言。

前副總統潘斯的長兄葛瑞格‧潘斯對成立委員會調查國會暴動表示反對，當日暴民闖進國會...
前副總統潘斯的長兄葛瑞格‧潘斯對成立委員會調查國會暴動表示反對，當日暴民闖進國會時，曾高喊要「吊死潘斯」。(維基百科)

潘斯的哥哥 則投反對票

前副總統潘斯(Mike Pence)的長兄葛瑞格‧潘斯(Greg Pence，印第安納州)反對成立委員會；國會暴動當日，暴民闖進國會高喊要「吊死潘斯」，事後川普又批潘斯未扭轉國會表決票數，但潘斯並無此憲法權力。

卡特科表示，成立委員會很公正，可進一步了解國會暴動、事發過程，並改善國會維安以免再出現類似攻擊；「事關真相，而非黨派政治。」

密西根州聯邦眾議員阿普頓(Fred Upton)和梅耶(Peter Meijer)均支持該法案，兩人先前也支持彈劾川普；阿普頓認為國會暴動會影響聯邦體制許久，梅耶則未指名道姓指出，國會暴動受到知名民選官員的鼓舞，他批評有人試圖洗白此事並推脫責任。

其他支持獨立調查委員會的共和黨人則包括金辛格(Adam Kinzinge，伊利諾州)，以及史黛芬妮．拜斯(Stephanie Bice，奧克拉荷馬州)。

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