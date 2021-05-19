脫罩令大考驗 民眾易謊稱已打完疫苗

CDC關於口罩新規，仍建議搭乘交通工具時仍須戴口罩，確保健康。圖為紐約市地鐵工作人員向乘客提供口罩。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)上周正式放寬口罩 命令，建議已完成新冠肺炎疫苗 接種的民眾可在室內等大多數場合，不用戴口罩；對此，國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇 (Anthony Fauci)18日承認會造成「混淆」，另有專家質疑，在沒有執法單位的強迫下，民眾是否會據實以報。

佛奇接受「美國廣播公司」(ABC News)訪問時說：「目前問題的癥結點在於，我們無從得知誰接種疫苗，誰沒打疫苗。」

佛奇表示，部分商家和地區仍希望來者戴口罩，因為他們無法得知此人的疫苗接種史，這「可理解且合理」，這是保護未接種疫苗者安全的重要方式，疫苗可擴大保護已接種者。

佛奇表示，尚未接種疫苗的12歲以下青少年在室內必須持續配戴口罩，但CDC的建議可能隨著更多研究出爐及更多美國人接種疫苗而改變。

許多公衛官員坦承，自由心證的制度下恐怕無法讓每個人都誠實；佛奇13日接受「有線電視新聞網」(CNN)訪問時說：「我們得仰賴民眾誠實，在沒有接種疫苗的情況下，負責任地戴上口罩。」

多倫多大學(University of Toronto)專門研究誠實與欺騙行為的華裔心理學教授李康則表示，這樣的制度很難區分已接種或未接種疫苗的人：「民眾說謊的可能性非常高，而且無法驗證。」

根據CDC數據，美國人口中已有37.5%完成疫苗接種，47.7%的人至少接種一劑疫苗，但仍有許多人可能在沒有戴口罩的情況下感染或傳播新冠病毒。

口罩令雖然放寬，CDC仍要求已接種疫苗的民眾在搭乘大眾運輸工具時佩戴口罩，包含行經機場、月台和車站等，運輸安全管理局(TSA)發言人派翠莎·曼查(Patricia Mancha)也透過電郵證實：「目前在任何有關大眾運輸負責的單位，口罩強制令仍屬有效。」

大眾運輸工具的口罩強制令將持續至9月13日，除了兩歲以下兒童，所有人都必須遵守，屢勸不聽者最高可罰1500元。