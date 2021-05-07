司法部緊急上訴 聯邦法官同意暫緩廢除禁止逼遷令

由於司法部提出緊急上訴，聯邦法官態度軟化，同意暫緩廢除禁止逼遷令。圖為波士頓居民示威，要求房東在新冠疫情爆發期間，不得逼遷房客。(美聯社)

疫情 期間保護租屋族不至於流落街頭的禁止逼遷令何去何從，一天之內出現戲劇性轉變；華盛頓特區聯邦地區法院法官5日宣布，美國疾病防治中心 (CDC)2020年9月宣布的禁止逼遷令(eviction moratorium)逾越權限後，司法部 立即提出緊急上訴；當晚聯邦法院法官態度即軟化，同意暫緩廢除禁止逼遷令。

疫情期間，全美租屋民眾當中平均每五人就有一人無力繳房租；疾病防治中心去年9月宣布的全國禁止逼遷令效期於今年1月底屆滿，拜登總統上台後宣布延長至4月，後來又延至6月30日。

華府特區聯邦地區法院法官達布妮‧費德瑞契(Dabney Friedrich)5日晚間表示，暫緩廢除禁止逼遷令並不是因為司法部提出上訴，而是法院需要更多時間考量，並且評估可能遇到的反對意見。

費德瑞契裁定，根據「公共健康服務法」(Public Health Service Act)規定，疾病防治中心並無權限可以頒布全國禁止逼遷令。

她指出，對禁止逼遷令提出挑戰的房東團體可在12日前，針對暫緩廢除禁止逼遷令向法院提出意見書，司法部收到房東團體的意見書之後，則有四天可以回覆。

司法部在緊急上訴書中指出，驅逐房客將導致新冠病毒傳染擴散，疫情發生以來美國已有超過50萬人染疫死亡，「未受規範的驅逐房客措施，將對社會大眾造成傷害，後果難以挽救」。

法律諮議機構「內布拉斯加法律援助」(Legal Aid of Nebraska)律師凱特琳‧塞德費特(Caitlin Cedfeldt)接受CNBC有線電視新聞頻道訪問時說，禁止逼遷令暫緩廢除最快可能在下周便遭到推翻。

「全國低收入家庭聯盟」(National Low Income Housing Coalition)執行長黛安‧葉特爾(Diane Yentel)發表聲明指出，如果禁止逼遷令暫緩廢除遭到推翻，對於租屋民眾而言時間點非常尷尬，因為國會對租屋族及房東提供的緊急補助終於撥款下來。