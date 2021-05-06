臉書禁言 川普轉戰書面聲明、訪談節目、電郵繼續開砲

臉書獨立監督委員會5日裁定，支持臉書今年初暫停前總統川普臉書帳號的決定。(Getty Images)

前總統川普 重要傳聲筒─推特 (Twitter)永久封帳、臉書 (Facebook)帳號遭續禁；為了維繫聲量，他不得不透過書面聲明、上訪談節目，也藉助於過去他不信賴的電子郵件繼續「開砲」。

川普的聲明及電郵「砲火」依然不遜於使用推特之時，例如對於臉書續封帳戶，其聲明批評這是「全然的恥辱」，還稱「這些腐敗的社群平台公司必定要付出政治代價」。

來源：NBC News

其電郵亦然，例如稱奧斯卡獎「重要性及名望重挫」；或稱「為什麼『假新聞媒體』談到『2020大選欺詐』時，總是宣稱這是無證據、無根據、沒有事實的呢？」川普一直指控去年總統大選有足以改變選舉結果的舞弊情事，儘管法院、各州政府乃至當時的司法部均無法證明此事。

前總統川普重要傳聲筒─推特永久封帳、臉書帳戶續禁，為了維繫聲量，他不得不透過書面聲明、上訪談節目，也藉助於過去他不信賴的電子郵件繼續「開砲」。圖為他查看手機。(路透)

川普在2016年競選期間，曾宣稱自己並不信賴電郵，並透過社群平台，以極低成本、卻又極為廣傳的方式提高自己的聲量；但是如今電郵成了川普維繫曝光度的重要方式之一，日前接受「新聞極限」(Newsmax)訪問時也說，現在電郵對他有所幫助。

川普發的電郵也「砲口向內」，聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)等共和黨內反川派都是目標；日前大罵參院黨團領袖麥康諾(Mitch McConnell)引發軒然大波，也稱明年國會改選時，懷俄明州共和黨應另提人選，把眾議員錢尼(Liz Cheney)換掉。

川普還接受福斯新聞(Fox News)等新聞媒體或播客(Podcast)等的訪問，甚至有意成立自家的社群平台，其聲明或電郵也會透過臉書、推特用戶傳播出去。

但是外界懷疑，川普還能對「帶風向」有多少影響力；川普的推特曾吸引近9000萬追隨者，高頻率發推維繫曝光度，臉書則是川普團隊重要的募資平台。德州農工大學政治傳播學者墨西艾卡(Jennifer Mercieca)表示，假如川普2024年再度參選，過去的廉價造勢將困難得多，也難以增加新的支持者。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點