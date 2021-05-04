WHO監控10新冠變種病毒 包括在美大流行的「英變種」

世界衛生組織3日公布「變種病毒觀察名單」，表示目前正密切監控十種變種病毒。被列為高度警戒的三種變種病毒包含目前在美大流行的B.1.1.7英國變種病毒。(美聯社)

世界衛生組織(WHO )3日公布「變種病毒 觀察名單」，表示目前正密切監控十種變種病毒，其中七個列為「中度警戒」，另外三個列為「高度警戒」。被列為高度警戒的三種變種病毒包含目前在美大流行的B.1.1.7英國變種病毒、B.1.351南非變種病毒及P.1巴西變種病毒。

而中度警戒的變種病毒，則包含B.1525的奈及利亞變種、B.1427、B.1429、S477N的美國 變種、P.2的巴西變種、P.3的日本變種、B.1.616的法國變種。

WHO指出，病毒流行程度或變種程度並不是這份觀察名單上，界定警戒與否的標準，而是以傳染率、致死率及病毒抗疫苗能力作為定義的基礎。因此，目前在印度大流行的B.1617病毒，雖已確定是三重變種，但因為暫時仍缺乏進一步的研究，還不能確定這樣的變異程度是否值得WHO將其列入警戒名單。

WHO流行病學專家瑪莉亞‧范科霍夫(Maria Van Kerkhove)說：「新冠病毒每天都在發生變異，也就是每天都會有新的變種病毒出現，WHO也幾乎每天都會收到各國報告新的變種病例。不過，WHO不可能針對每一種病毒都投注一樣的心力。在發布公衛警示前，必須有研究證實這樣的變種對於傳染率、致死率及抗疫苗能力有重大影響。」

此外，由於各地流行情況不一，為掌握各種變種病毒在全球各地的傳播狀況，並盡早發現可能對全球公衛造成威脅的變種病毒，WHO正定期與各地的傳染病學者及醫師開會，共同討論病毒變異的意義。范科霍夫表示：「為了確定這些變種病毒是否可能導致現有的防疫措施失效，WHO與全球各地的學者專家正密切合作。也只有密切合作，才有戰勝病毒的一天。」

而在美國，聯邦疾病防治中心(CDC)則有一份自己的觀察名單，但更側重在美國境內流行的變種病毒。CDC的名單上有九種變種病毒，其中四種列為中度警戒，而包含正全美大流行的B.1.1.7病毒在內的五種病毒則列為高度警戒。