白宮顧問：巨額支出 才能刺激經濟騰飛

白宮經濟顧問委員會勞史2日表示，當前的經濟數據只是去年經濟慘澹的「基數效應」，仍需要有大規模刺激政策，才能讓美國經濟真正騰飛。(歐新社)

拜登政府推出大規模基礎設施建設計畫，需要國庫巨額支出及增稅等，然而當前經濟數據強勁，引發必要性質疑；對此，白宮經濟顧問委員會勞史(Cecilia Rouse)表示，當前的數據只是去年經濟慘澹的「基數效應」，仍需要有大規模政策，才能讓美國 經濟真正騰飛。

勞史2日接受福斯新聞(Fox News)主播華勒斯(Chris Wallace)訪問時，華勒斯提問，第一季經濟成長率達到6.4%，失業率從14.7%降至6%，在這樣的背景下，為何仍需要大規模支出的基建案。

勞史表示，這些數字只反映出，美國正在擺脫經濟衰退，數字看起來很驚人，但其實是「基數效應」，也就是去年經濟衰退太過嚴重。目前美國GDP依然低於疫情 之前。

勞史接著表示，下周發布的就業 數據，預期就業狀況會看到反彈，但與去年新冠疫情席捲全國之前相比，就業人口可能仍會少700萬至800萬人。

勞史表示，這代表當前的經濟仍在「復甦階段」，「我們正在引領全球經濟復甦，而經濟復甦還沒有完成」；勞史表示，基建案為公部門與私部門創造夥伴關係，透過投資促進經濟真正的成長。

對於華勒斯有關對企業增稅，是否會造成競爭力下降的提問；勞史表示，過去幾十年來，最富有的美國民眾及大企業變得更加富裕，但是繳納的聯邦稅卻在減少，而政府想要的是確保所有人能公平賦稅，而不是對中產階級增稅，年收入40萬元以下民眾也不會增稅。

雖然美國大企業繳納稅賦過少，或是透過各種管道避稅的詬病由來已久，但外界始終有聲音擔憂，對企業增稅將造成競爭力降低，以及因生產線移往海外而衝擊國內就業等。