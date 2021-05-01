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人口普查26人險勝紐約 明州搶下眾院最後一席

記者顏伶如／綜合報導
明尼蘇達州在人口普查中贏下紐約，取得國會眾院最後一個席位；圖為兩名明州兒童此前在人口普查宣導活動中。(美聯社)
明尼蘇達州在人口普查中贏下紐約，取得國會眾院最後一個席位；圖為兩名明州兒童此前在人口普查宣導活動中。(美聯社)

最新出爐的十年一度全美人口普查結果顯示，明尼蘇達州終於在和紐約州的較勁中勝出；眾院435席最後一個席次的分配，以些微差距落入明州之手；這次兩州之間的人口普查統計，出現了美國現代史上最接近的差距。

對於這個意外勝利，明州民選官員之間一片歡騰，慶祝保住眾院的八個席次；根據人口統計學者布萊斯 (Kimball Brace)計算，明尼蘇達州僅以26名州民的人數之差，險勝紐約。原本想要保住27個眾院席次的紐約，到頭來則因少了89名州民，希望落空。

各州眾院席次的分配，最後一席由哪州獲得，輸贏之間向來差距甚小，但從來不曾出現兩位數差距決定勝負的狀況。

受惠於2020年人口普查的結果，國會眾院最後一個席位，花落明尼蘇達州；圖為明州人...
受惠於2020年人口普查的結果，國會眾院最後一個席位，花落明尼蘇達州；圖為明州人口普查員Brett Buckner。(美聯社)

根據媒體報導，普查結果公布前，原本觀察家評估，若以上次人口普查趨勢來看，明州眾院席次可能縮水一席；普查結果顯示，明州過去十年間的人口成長速度超過全國平均。

長年以來，職棒大聯盟球場上，明尼蘇達雙城隊(Minnesota Twins)面對紐約洋基隊(Yankees)時老是挨打，雙城隊敗給洋基隊300多場比賽；如今在截然不同的罕見競爭中，明州卻擠下紐約州，明州居民樂不可支。

民主黨籍明尼蘇達州州長沃茲(Tim Walz)在推特發文寫道：「這是大新聞。非常以你們為榮，明尼蘇達州。」

明尼蘇達公共電台(Minnesota Public Radio)記者巴克斯特(Brian Bakst)也在推特發文寫道：「人口普查說明尼蘇達得到了最後一個國會席次。我們從來不曾贏過任何東西！」

明州也花了200萬元推動「完整計算」(Complete Count)活動，讓人口普查得以徹底落實，果然以足夠的居民人數保住國會席次，也保住了與全州人口有著深切關聯的數十億聯邦經費。

明州 紐約州 眾院

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