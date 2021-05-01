黨派不同→看法不同 選舉該怎麼辦？分裂美國進行式

美國現行選舉制度會否阻礙投票或較容易舞弊，兩黨選民意見分歧；圖為喬治亞州選民在今年初的國會參議員補選中投票。(Getty Images)

由於共和黨 主政州不斷推出新法，改革投票 制度，顯見前總統川普指責去年選舉有大規模舞弊的不實說法猶如幽靈，仍縈繞民心；有線電視新聞網(CNN)最新民調 指出，民眾對國家投票體制已心生質疑，爭辯到底投票太容易，抑或太困難？

CNN委由SSRS機構於21到26日間進行民調發現，民眾對選舉該怎麼辦理，看法依黨派而分裂；民調結果指出，46%民眾覺得選務的最大問題，在於法規不夠嚴格，無法阻擋不符資格者投票；但45%則認為，問題在選務法規太嚴，讓想投票的合格選民很難投；同時還有十分之三民眾質疑拜登當選總統是否正當。

CNN報導指出，相形該公司3月民調的39%，憂心投票變太難的民眾劇增。

3、4兩月民調間隔期間，兩黨競爭激烈的搖擺州如亞歷桑納、喬治亞、佛州、密西根及德州都修法，讓投票限制變得更嚴。

相形之下，幾個兩黨競爭較不激烈的州如德拉瓦、肯塔基、維吉尼亞及華盛頓州反而修法，讓投票變得更簡便。

投票變難還是變易，受訪者依黨派而意見劇烈歧異；76%民主黨認為，法規讓投票變難，而87%共和黨認為法規太寬鬆，無法阻擋問題票。

投票難易的看法大致依黨派及人口結構而出現轉變，但在獨立選民之間最為突出；3月有56%獨立選民認為問題癥結在投票法規不夠嚴，現在那麼認為的比例下跌到44%；而認為投票法太嚴者由31%增到44%。

幾個州修改選務法，到底是讓國家選舉變得更為公平、更不公平，還是影響不大，受訪者也殊少共識。有兩點獲大多數人支持：65%表示，假如選務法讓選民提早親身到場投票，另周末也可投，而不宥於正常規定時間，那麼會更公平；64%認為選民應出示貼照片的身分證明。

選民登記方面，有兩點獲近半數受訪者支持；51%支持選民年齡屆18歲便自動合格，48%表示如果選民能在投票日於投票地登記，選舉都更為公平。

本次民調採全國隨機取樣，受訪民眾為1004成年選民，以市話或手機進行訪問，誤差值在正負3.6個百分點。