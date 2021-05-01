輸了就驗票…亞歷桑納大郡風波 恐成未來選舉常態

共和黨掌控的亞歷桑納州參議會扣押馬瑞波卡郡所有選票及投票機，交給民間包商網路資安公司「網路忍者」稽查。(美聯社)

2020年大選已過去五個多月了，期間出現無數次企圖推翻選舉結果的嘗試，但亞歷桑納州規模最大的馬瑞波卡郡(Maricopa County)210萬張選票全面接受手工稽查，如今則成了前總統川普 緊抓不放的炒作新話題；選務官員則擔心，未來驗票可能成為各種選舉中的新常態，也損害了選民對選舉的信心。

多位幕僚透露，川普非常關注正在鳳凰城進行的馬瑞波卡郡選票稽查，共和黨 居多數的亞歷桑納州參議會扣押馬瑞波卡郡所有選票及投票 機，交給民間包商網路資安公司「網路忍者」(Cyber Ninjas)稽查；「網路忍者」負責人並無選務經驗，曾在推特發文支持選舉陰謀論，但已公開承諾對於選票稽查將秉公處理。

幕僚指出，卸任之後住在佛州私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)的川普，每天數度要求助理提供馬瑞波卡郡選票稽查進度，川普對於工作人員以紫外線照射選票特別有興趣，不過這種方式則引起選舉官員質疑，擔心選票遭到損害。

一名日前曾造訪海湖莊園、並聽取川普討論馬瑞波卡郡選票稽查長達45分鐘之久的消息人士說，川普經常把選票稽查掛在嘴邊。

選務官員則擔心，基於政治立場不同而提出的驗票要求，以後可能在各種選舉當中，變成常態。

共和黨籍華盛頓州州務卿魏曼(Kim Wyman)說，非常擔心亞歷桑納州的個案將對全美各州造成影響，「這是把行政程序變得政治化，卻不受到實際規範，也沒有任何既定法律條文可以依循。」

魏曼說，以後只要執政黨輸掉選舉，就可以透過選後行政程序對選舉提出質疑，「人民對於選舉是否公正，將再也沒有信心」。

曾經公開挑戰川普選舉陰謀論的喬治亞州選委會主任史特林(Gabriel Sterling)本周稍早在推特發文寫道，亞歷桑納州選票稽查是破壞民眾對選舉信心的另一項作為，「稽查過程不但不透明，也不合法」

「網路忍者」公司由於稽查過程不准獨立選務專家觀看並限制媒體採訪而被告上法院；在法官要求下，該公司29日終於公布驗票及投票機檢查規則。

資深選務官員透過現場直播觀看稽查工作後，對該公司連基本作業都對外保密感到詫異。

主導選票稽查的共和黨籍亞歷桑納州參議會主席凱倫‧范恩(Karen Fann)說，稽查目的並非推翻拜登贏得亞歷桑納州的選舉結果，而是找出州選舉法的缺失，以便改進。