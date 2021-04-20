40萬非法入境者禁申綠卡 拜登、民主黨不同調

拜登 總統嘗試克服政治緊張推動移民 改革，戰場一路延伸到最高法院，但在排訂19日舉行的口頭辯論中，卻凸顯新政府對於移民議題的立場，與民主黨籍國會議員、進步派盟友，都不盡相同；以非法入境方式抵達美國 ，後來以人道理由獲准居留的移民能否申請綠卡，大法官的態度傾向於反對。

現居新澤西州，來自薩爾瓦多的夫妻檔桑契斯(Jose Sanchez)、龔薩雷茲(Sonia Gonzalez)各於1997年、1998年非法入境美國，2001年薩爾瓦多發生一連串災情嚴重的地震之後，薩爾瓦多被列入「臨時保護身分」(Temporary Protected Status，TPS)計畫適用國家，桑契斯夫妻因此雙雙獲得「臨時保護身分」。

不過，桑契斯夫妻被禁止申請永久居留權，因此將聯邦政府告上法院。這起訴訟結果如何，關係著有相同狀況、在美生活已多年的40萬移民。

這起訴訟中，拜登政府的立場是不同意桑契斯夫妻申請綠卡，理由是聯邦法律明文規定，禁止擁有「臨時保護身分」的外籍人士申請綠卡，但移民權益倡議團體及某些民主黨國會議員因此提出批評。

根據聯邦法律「移民與國籍法」(Immigration and Nationality Act)規定，希望拿到永久居留權的外籍人士，一般而言需要擁有「經過檢查並獲准入境」(inspected and admitted)合法身份；原本非法入境的桑契斯夫妻，向法院主張，獲得美國政府予以「臨時保護身分」，已等同獲得「合法身分」。

保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)19日在口頭辯論中說，桑契斯夫妻顯然並沒有在邊境獲得允許入境，「所以他們的說詞究竟是虛構的，還是抽象的？我看不懂。」

此外，即使是自由派大法官艾莉娜‧凱根(Elena Kagan)也表示，獲得「臨時保護身分」的外籍人士能否廣意認定為身分獲得合法承認，仍然有待釐清。

移民保護團體紛紛表示，對於拜登政府的態度感到失望；憲法究責中心(Constitutional Accountability Center)律師高洛德(Brianne Gorod)說，把問題丟給最高法院解決，似乎與拜登政府到目前為止處理移民問題的基調不符，「更重要的是，法律並沒規定要這麼做。」