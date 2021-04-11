美國會暴亂細節曝光：川普不管 潘斯急電「清場」

1月6日國會暴動時，暴徒威脅要處死副總統潘斯；潘斯打緊急電話給代理國防部長米勒要求「國會大廈清場」。(路透)

一份由國防部 整理、純供內部參考的1月6日國會大廈暴亂演進詳細時間表，凸顯當天那段長達數小時的全然失序，曾製造出多麼巨大的恐懼和慌亂；在當時總統川普 不理不管的情況下，結果是靠國防部官員、少數白宮 高級助理和躲在安全掩體內的國會領袖和副總統，來處理這場大亂。

由美聯社取得、過去不曾曝光的國會暴亂演進時間細節顯示，由於川普毫無作為，導致軍事與執法部門反應遲緩；川普政府錯估這場公民暴動的規模與強度，令其他諸如情報失策、戰術錯誤和官僚體系拖延等問題，相形見絀。

文件指出，下午4點08分，暴民衝入國會、大喊要吊死副總統潘斯(Mike Pence)之際，潘斯躲在國會大廈安全房間內，試圖掌控局勢；他打緊急電話給代理國防部長米勒(Christopher Miller)，直接下令要求「國會大廈清場」。

1月6日國會暴動時，部分暴徒爬上國會山莊圍牆。(Getty Images) 1月6日國會暴動時，暴徒在國會山莊外架起幾座絞刑台，威脅要處死副總統潘斯。(Getty Images)

躲在國會大廈其他地方的參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)和眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)，也打電話向軍方領袖求援。在參眾兩院遭破壞一個多小時後，舒默在電話中向軍方領袖絕望地說，「我們需要幫助。」

同一時間，在五角大廈，國防部官員討論媒體報導，稱這場混亂不僅限於華府，其他州首府也面臨類似暴力行為，已構成全國性的造反暴動。

參謀首長聯席會議主席米利將軍(Gen. Mark Milley)與國防部領袖在電話中說：「我們必須建立秩序。」但秩序在許多個小時以後才總算復得。

1月6日上午，人群開始在白宮附近聚集。根據國防部計畫，群眾超過2萬時，再通知米勒。但情況很快顯示，軍隊和執法部門根本不足以維持秩序。

川普在當天正午告訴支持者前往國會大廈，下午1時15分，遊行隊伍開始前進；示威者到達國會大廈時，有些人立即變得暴力起來，他們穿過國會大廈前的薄弱屏障，毆打警察。情勢就此一發不可收拾。

1月6日國會暴動時，便衣警察拔槍對準門口，準備對入侵者採取行動。(美聯社) 1月6日國會暴動時，部分暴徒爬上國會山莊圍牆。(美聯社)

根據文件，潘斯打給米勒的電話約長一分鐘，他說國會大廈安全未獲保障，要求軍方給出一個確保國會大廈安全的最後期限。

美聯社指出，米勒和米利等政府領袖在國會暴亂前三天，也就是1月3日下午才談到是否動用國民警衛隊，他們並與川普會面；川普當天批准動用國民警衛隊，並告訴米勒若有狀況發生採取一切必要行動。但後來國民警衛隊僅分布在華府交通路口和檢查哨。