工會為何組不成？ 亞馬遜員工擔心「2件事」

一名工會的支持者在亞馬遜工廠外舉牌遊說加入工會；亞馬遜阿拉巴馬州貝森摩倉儲員工9日投票，以71%反對加入工會，使工會運動再次受重挫。(美聯社)

作為全國第二大私人企業，以及近來勞動環境問題的風暴中心，亞馬遜 (Amazon)位於阿拉巴馬州 的工廠員工投票拒組工會，很多員工反對籌組工會的一部分重要原因，就是擔心工會會費與爭取到的加薪成果不成比例。

亞馬遜在反工會宣傳上，對員工的行銷非常成功，不斷強調公司解決問題的能力，並質疑工會的效用；亞馬遜指出，現行阿拉巴馬州的最低薪資與聯邦標準一致，都是每小時7.25元，但亞馬遜提供每小時15元的薪資，是法定標準的兩倍，還另外包含了健康保險與優退計畫，成功讓多數員工不再堅持籌組工會。

雖然工會方積極拉票，拿出聯邦勞工 統計局(U.S. Bureau of Labor Statistics)的資料，試圖說服員工「參與工會勞工的薪水比未參與的要高」，但成效有限；投下反對票的員工梅麗莎‧邁爾斯(Melissa Charlton Myers)說：「我努力工作是為了賺錢，我不希望我的薪水還要分給工會。工會只是『可能』幫我們爭取加薪或休息時間而已，不值得冒這個險。」

另一個工會派失利的原因，是部分員工擔心一旦工會籌組成功，公司會關閉工廠，或停止去年宣布的擴廠計畫，而亞馬遜對這個「猜想」並未回應。

賓州大學勞工經濟學學者巴倫凱(Iwan Barankay)分析結果表示，「籌組工會一開始的呼聲可能很高，但隨著公司方接下來採取的行動可能使籌組活動後繼無力。更何況，籌組工會的地點也很重要，阿拉巴馬州有很多低收入戶，在疫情肆虐下生活已經不好過，各方面的條件未具備，籌組工會不易成功。」