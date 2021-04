亞馬遜打贏工會戰 71%工人拒組工會

亞馬遜阿拉巴馬州貝森摩倉儲的外牆上掛著鼓勵員工對是否加入工會一事投票表態;9日投票結果,以71%反對加入工會,使工會運動再次受重挫。(美聯社)

雖說民眾支持力道極強,拜登 總統也大力贊成,但網路商業巨擘亞馬遜 公司阿拉巴馬州貝森摩(Bessemer)倉儲員工9日投票,以738票成、1798票反對,壓倒性反對組工會,讓工會運動再次受重挫;亞馬遜等商業團體則讚揚票決結果,認為員工有機會權衡工會的利弊,但最終拒絕加入工會。

美聯社報導,工會運動人士主張,這次票決一面倒的結果,顯示反工會的橫逆有多強大,也凸顯國會有必要修改美國勞工法;眾院3月才通過「工會組織權保護法案」(Protecting the Right to Organize Act),但法案極可能在參院胎死腹中。

勞工法律師席琳‧麥尼古拉斯(Celine McNicholas)表示,貝森摩倉儲員工以71%反對組成工會,踢爆工會選舉體制支離破碎,態勢很明顯,國會議員若不改革國家勞工法規系統,實質上等於不給勞方有意義的工會組織權利,集體與資方談判。

零售業工會不滿表示,亞馬遜在阿拉巴馬倉儲中心貼滿反工會海報,強迫員工去聽公司批駁工會的洗腦集會;相形之下,工會組織方必須在倉儲中心大門外苦找工人,說明組織工會的大道理。

但相挺資方人士指出,亞馬遜給付給員工的平均時薪為15.30元,比阿拉巴馬規定的最低時薪高出不止一倍,此外還給健保等福利;「全國零售業聯合會」(National Retail Federation)發言人法蘭區(David French)指出,要不要組工會,選擇權在勞方,很多人顯然珍惜能有機會,工作於有競爭力的公司,取得優渥薪資及福利。

美國工會力量走弱已數十年,「國會研究」(Congressional Research)機構指出,勞工參與工會在1954年達到最高峰,占全體勞工的34.8%,但據勞工部 報告,到了2020年,該占比下降到10.8%。

勞工權人士柯爾根(Randy Korgan)指出,說亞馬遜給時薪15元很優渥是不對的事,目前很多州規定時薪15元是最低工資,自己1990年代初期當倉儲員工,時薪就不止15元。

貝森摩倉儲員工拒組工會,讓工運人士想趁電商倉儲大舉招聘員工而強化工會力量宣告失敗;拜登創造更多工會職務的目標、許多民主黨國會議員再度擁抱勞方的心血也化為泡影。