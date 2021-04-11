亞馬遜打贏工會戰 71%工人拒組工會
雖說民眾支持力道極強，拜登總統也大力贊成，但網路商業巨擘亞馬遜公司阿拉巴馬州貝森摩(Bessemer)倉儲員工9日投票，以738票成、1798票反對，壓倒性反對組工會，讓工會運動再次受重挫；亞馬遜等商業團體則讚揚票決結果，認為員工有機會權衡工會的利弊，但最終拒絕加入工會。
美聯社報導，工會運動人士主張，這次票決一面倒的結果，顯示反工會的橫逆有多強大，也凸顯國會有必要修改美國勞工法；眾院3月才通過「工會組織權保護法案」(Protecting the Right to Organize Act)，但法案極可能在參院胎死腹中。
勞工法律師席琳‧麥尼古拉斯(Celine McNicholas)表示，貝森摩倉儲員工以71%反對組成工會，踢爆工會選舉體制支離破碎，態勢很明顯，國會議員若不改革國家勞工法規系統，實質上等於不給勞方有意義的工會組織權利，集體與資方談判。
零售業工會不滿表示，亞馬遜在阿拉巴馬倉儲中心貼滿反工會海報，強迫員工去聽公司批駁工會的洗腦集會；相形之下，工會組織方必須在倉儲中心大門外苦找工人，說明組織工會的大道理。
但相挺資方人士指出，亞馬遜給付給員工的平均時薪為15.30元，比阿拉巴馬規定的最低時薪高出不止一倍，此外還給健保等福利；「全國零售業聯合會」(National Retail Federation)發言人法蘭區(David French)指出，要不要組工會，選擇權在勞方，很多人顯然珍惜能有機會，工作於有競爭力的公司，取得優渥薪資及福利。
美國工會力量走弱已數十年，「國會研究」(Congressional Research)機構指出，勞工參與工會在1954年達到最高峰，占全體勞工的34.8%，但據勞工部報告，到了2020年，該占比下降到10.8%。
勞工權人士柯爾根(Randy Korgan)指出，說亞馬遜給時薪15元很優渥是不對的事，目前很多州規定時薪15元是最低工資，自己1990年代初期當倉儲員工，時薪就不止15元。
貝森摩倉儲員工拒組工會，讓工運人士想趁電商倉儲大舉招聘員工而強化工會力量宣告失敗；拜登創造更多工會職務的目標、許多民主黨國會議員再度擁抱勞方的心血也化為泡影。
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