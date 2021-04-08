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1張圖：美1億7147萬人已打疫苗 42.4%接種1劑

金山奧克蘭華埠周邊 猖狂劫匪連6搶 警直升機追捕

全美逾4成新增確診 集中這5州

記者顏伶如／綜合報導
過去一周美國半數新增新冠確診病例在紐約、密西根、佛羅里達、賓州和新澤西州五州。圖為密西根州一家理髮店。(路透)
過去一周美國半數新增新冠確診病例在紐約、密西根、佛羅里達、賓州和新澤西州五州。圖為密西根州一家理髮店。(路透)

約翰霍普金斯大學(JHU)7日新冠疫情追蹤統計顯示，上周全美新增確診案例中，多達43%來自紐約、密西根、佛羅里達、賓州和新澤西五個州。公衛專家指出，變種病毒肆虐應讓聯邦政府思考疫苗調度，迅速把更多疫苗送往疫情熱點。

過去一周美國半數新增新冠確診病例在紐約、密西根、佛羅里達、賓州和新澤西州五州。圖...
過去一周美國半數新增新冠確診病例在紐約、密西根、佛羅里達、賓州和新澤西州五州。圖為民眾5日在白原市聚集。(路透)

●疫情若失控 拜登防疫將破功

「華盛頓郵報」分析，美國疫情若出現第四波，拜登政府的抗疫成果恐將前功盡棄。拜登上台前兩個月，統計顯示疫情控制得宜，超過1億人至少已接種一劑新冠疫苗，2億多劑疫苗已配送到各州。

然而，白宮現在則面臨確診病例不斷增加的潛在危機，萬一疫情失控，拜登上台75天以來的許多防疫成績就將破功。如同前總統川普遇到過的問題一樣，拜登現在也對許多狀況束手無策，例如某些州長在疫情尚未結束之際已擅自宣布鬆綁防疫措施，某些廠商疫苗製造過程發生錯誤，以及某些民眾到現在仍拒戴口罩或不願打疫苗。

●疫情升溫 密西根日增6600例

統計顯示，上周內全美共出現45萬3360個新增確診案例，其中有19萬6400例出現在紐約等五州。相較之下，根據人口普查局統計，這五州的總人口數，只占全美人口的22%。

過去一周美國半數新增新冠確診病例在紐約、密西根、佛羅里達、賓州和新澤西州五州。圖...
過去一周美國半數新增新冠確診病例在紐約、密西根、佛羅里達、賓州和新澤西州五州。圖為新州民眾看完電影後走出影院。(路透)

有線電視新聞網(CNN)7日報導，密西根州疫情迅速升溫，過去一周以來每日新增確診案例都超過6600例，時間拉回五周以前，當時每日新增確診案例平均約在1350例左右。

報導指出，地方政府官員及公衛專家紛紛指出，傳染力更強的英國變種病毒是密西根州及其他疫情熱點如今確診案例快速增加的主要原因。

拜登總統防疫顧問、明尼蘇達大學傳染疾病研究及政策中心主任奧斯特霍姆(Michael Osterholm)6日說，雖然疫苗施打正在積極進行，像密西根州這樣疫情惡化的情形，其他地區也可能出現。

●變種肆虐 疫苗應先送去熱點

布朗大學公衛學院教授加哈 (Ashish Jha)則表示，針對密西根州一樣的英國變種病毒疫情嚴重狀況，應該讓聯邦政府開始思考是否緊急調度新冠疫苗。

他說：「聯邦政府的政策應該是把疫苗調配到像密西根州一樣的疫情熱點，讓這些地方能有更多疫苗提供民眾使用，以挽救生命。」

疫情 疫苗 拜登

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