花式曬卡! 體操選手破紀錄 秀出接種卡帶風潮

伊利諾大學運動員曼尼翁日前在體操項目中突破個人紀錄後，立刻大秀自己的新冠疫苗接種卡，在網路上引起效法風潮。(截屏自推特影片)

接種疫苗 的民眾不少人喜歡向人展示疫苗接種卡，自拍並放上網路；近期最酷炫的做法，當屬一位伊利諾大學運動員在體操項目中突破個人紀錄後，立刻大秀自己的接種卡，在網路上引起效法風潮。

據「華盛頓郵報」報導，上月22日，20歲的伊利諾大學運動員曼尼翁(Evan Manivong)助跑後奮力一躍、呈拋物線直衝天際、翻滾、穩定著地後，得到了14.750的分數，隊友歡聲雷動；就在此時，曼尼翁從他的體操服中抽出接種卡，以此迎接隊友及鎂光燈。

當時轉播評論員尚無法看清卡片為何，有評論員猜測是接疫苗種卡後，另一名評論員表示：「不管是什麼，如果有這個需要的話，麻煩算我一份」，因為曼尼翁的表現「真是太棒了」。

曼尼翁的這一動作其實起源於他與隊友的玩笑；曼尼翁一個月前與隊友接種疫苗時打趣，稱要找個機會好好展示他的接種卡。

這段影片經剪輯、並於5日放到網路上後，至今已有超過100萬觀看次數，有人描述曼尼翁的成果為「終極躍動」；也有人說曼尼翁的「躍動」展現了「自己接種疫苗後，內心中的雀躍」；也有人揚言要以此姿態衝進酒吧、餐廳、機場等。

曼尼翁的隊友們則戲稱，曼尼翁已堪成為疫苗接種的標竿。

曼尼翁接受「華郵」訪問時表示，他自暖身時，身上就帶著這張接種卡，而且因為自己反覆練習，當時他已「十分自信」、感覺到自己最後一定可以好好地秀出他的卡片。

曼尼翁還表示，這張接種卡足讓他感到「安心」，因為他每周都要接受三次新冠檢測 ，倘若有差錯，就會打亂練習步調，現在他的染疫機率已大大減少，自然令他欣喜不已。

聯邦疾病防治中心 (CDC)設計接種卡的目的，是幫助民眾記錄接種何種疫苗及接種進度等，許多民眾喜歡向人展示，如與之合照並放到網路上等；但專家也提醒，卡片中有全名、生日、社安號碼等，隨意曝光可能被有心人盜用，可能後患無窮。