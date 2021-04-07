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「美國難民危機」前官員：移民母國不解決 任何政策都沒用

編譯陳韻涵／綜合6日電

邊境無證移民暴增正考驗拜登政府，但拜登拒絕以危機形容此事態；曾任歐巴馬政策幕僚的移民事務專家西西莉亞‧穆尼奧斯(Cecilia Munoz)形容，美墨邊境現況是真正的難民危機，但若未能從移民母國根本解決問題，美國邊境無論採取何種政策都無濟於事。

全國公共廣播電台(NPR)報導，3月入境美國的非法移民人數，超過過去至少15年來任一個月。

美國海關及邊境保護局(CBP)數據顯示，邊境巡邏員3月處理超過17萬1000位移民，包括至少1萬8800名無伴兒童。整體而言，被逮捕及拘留的人數，為1月的逾一倍。

邊境非法移民暴增對拜登政府形成就任初期的考驗，但拜登拒絕以危機形容此事態。

「一切沒有任何改變」；拜登上月底說：「每年都會發生，冬季的1、2、3月都有大量移民湧入，年復一年。」但事實並非如此。

曾協助拜登過度團隊並在歐巴馬政府任內擔綱「國內政策委員會」(Domestic Policy Council)主任的穆尼奧斯表示，危機確實存在且需要解決，但並不只是邊境的問題。

穆尼奧斯說：「北半球有難民危機，無法根據邊境採行的政策解決。」

穆尼奧斯目前與華府智庫「新美國」(New America)合作，該智庫成員設法從根源化解中南美洲的難民危機。

穆尼奧斯接受全國公共廣播電台訪問探討移民激增議題時表示，除非美國有辦法處理造成中南美洲人民逃離家鄉的危機，否則邊境的挑戰不會消失。

她說：「在邊境解決不了(問題)。」

美墨邊境 非法移民 拜登

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