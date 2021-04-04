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1張圖看疫情：美1億6168萬人已打疫苗 逾55.4萬死

效能及安全性報告將到位 佛奇：兒童疫苗可望年底打

編譯柯立偉╱綜合4日電
疫苗研發藥廠正在研發實驗孩童的新冠疫苗，可能年底就可供兒童施打。圖為德州一所小學生正在上課。(美聯社)
疫苗研發藥廠正在研發實驗孩童的新冠疫苗，可能年底就可供兒童施打。圖為德州一所小學生正在上課。(美聯社)

國家過敏及傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)2日表示，根據輝瑞(Pfizer)公司針對疫苗對於青年及兒童有效性及安全性的研究報告，預計年底以前，就可以有足夠的資訊，判斷疫苗是否對所有年齡層均有效。

輝瑞與德國共同開發商BioNTech生技公司表示，目前針對12至15歲兒童的研究，初步顯示疫苗安全且有效，因此計畫向聯邦食品及藥物管理局(FDA)申請擴大緊急授權範圍，希望能在下個學年度開始以前，為所有青少年及兒童提供疫苗。

莫德納(Moderna)也在上月宣布，已經完成針對六個月以上嬰幼兒、兒童及青少年的疫苗試驗，但最終報告尚未公布；嬌生(Johnson&Johnson)則在2日表示，已將受試者範圍擴大至青年。

NIAID1月曾預估，春末夏初時，FDA或許就可以允許兒童注射疫苗；然而，佛奇2月修正了這項預測，改稱「對中學生注射疫苗的時程可能要延至初秋，因此可能無法再下一學年度開始前完成接種；而針對小學年齡層的安全性及有效性的報告，要到2022年初才會出來。」

目前FDA允許16歲以上民眾接踵輝瑞疫苗，而莫德納與嬌生接種者則須年滿18歲。

一般認為，兒童感染新冠肺炎的風險比成人低，但仍然可能感染並且傳染病毒；雖然多數的兒童都只有輕微症狀或甚至無症狀，仍有部分發展成重症，並造成永久性的健康問題。

美國兒科學會報告顯示，全美至少340萬兒童染疫，其中已造成279例死亡。

聯邦疾病防治中心(CDC)對於完成接種的民眾漸漸放寬防疫指示，並鬆綁教室內課桌椅間的距離要求，希望能盡速重開校園；主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)2日表示：「盡速接種並落實防疫措施，是我們回歸正常生活的唯一途徑」。

疫苗 輝瑞 FDA

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