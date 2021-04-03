接種疫苗後不會再染疫？CDC撤回主任發言

CDC主任瓦倫斯基曾說「已接種疫苗的人不會被感染，也不會傳播病毒」，CDC已撤回這項發言。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC )主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)日前說已接種疫苗 的人不會被感染，也不會傳播病毒後，引起各方對於此前CDC要求已接種的民眾應繼續防疫 措施的質疑，導致CDC公開翻轉瓦倫斯基的說法。

CDC於1日正式撤回這條發言。發言人說：「已經完成疫苗接種的人仍有可能感染病毒，至於能否傳播病毒，由於目前證據還不明確，我們還在評估。」

瓦倫斯基日前接受國家廣播公司(NBC)訪問時說，施打輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗第一劑的人，可以有80%的保護力，施打第二劑後可以產生90%的保護力，「CDC的資料指出已接種的人不會受感染、不會傳播病毒。」瓦倫斯基說。

事實上，沒有任何一種疫苗可以100%讓人免疫，即使是輝瑞或莫德納也只有八至九成的保護力；但瓦倫斯基的發言似乎是在暗示「疫苗的保障很全面。」因此，即使在後續的專訪中瓦倫斯基仍然強調繼續防疫措施的重要性，也引起學界抨擊。

疫苗還在研究階段時，已經透過臨床實驗數據證實，接種疫苗的受試者中有77人受感染，雖然遠低於注射安慰劑的受試者有850人感染的數值，但這已足以說明疫苗沒有100%保護力。

紐約斯隆凱特林紀念癌症中心(Memorial Sloan Kettering Cancer Center)健康政策中心主任巴赫說，「這樣講話等於是送武器給陰謀論者，他們只會據此質疑政府與學界。」

鑑於全國的確診數仍在上升，美國面臨第四波疫情的威脅，CDC仍然呼籲大眾盡速接種疫苗，並持續戴口罩和保持社交距離等防疫措施。

紐約康乃爾大學威爾醫學院病毒專家摩爾(John Moore)說：「就算已經接種，也不要脫下口罩，因為疫情還沒過去。」