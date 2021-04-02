首度內閣會 拜登指派5部長推動基建計畫

拜登總統1日在白宮主持上任以來首次內閣會議，並指派五名部長專責向民眾宣導「美國就業計畫」。圖為拜登總統、賀錦麗副總統與內閣成員合影。拜登在推文中稱讚內閣的多元化，他說「這個內閣最像美國」。 (取自白宮推特帳號)

拜登 總統1日在白宮 東廳主持上任來首度內閣會議，焦點放在促進各部會對他剛宣布的「美國 就業計畫」(American Jobs Plan)感到休戚與共，同時指派五名內閣部長專責向民眾推銷這項重大施政；他並表示總金額1兆9000億元新冠紓困專案能帶來的效益，確保跨部會執行時協同步調。

國家廣播公司新聞網(NBC News)1日報導，肩負與民眾溝通、推銷美國就業計畫的五位部長為：運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)、能源部長格蘭霍姆(Jennifer Granholm)、住房與城市發展部長傅吉(Marcia Fudge) 、勞工部長華爾希(Marty Walsh)及商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)。

拜登說，「這五位部長與本人團隊在白宮共事，將代表我與國會打交道，接觸民眾、推銷美國就業計畫，協助制定細節並予以推動。」

拜登3月31日宣布總金額超過2兆元的全面基建計畫，打算重建2萬哩道路、擴大取用潔淨水源及寬頻的管道，另投資於老年長照。

承擔推銷美國就業計畫的五位部長對計畫中如何能提升各州、城市的基礎設施的經驗豐富；其中，布塔朱吉、華爾希及傅吉曾擔任過市長，格蘭霍姆及雷蒙多做過州長。

拜登總統1日在白宮主持上任以來首次內閣會議，指派五名部長專責向民眾宣導「美國就業計劃」。(美聯社)

拜登另指示整個內閣要檢討部會開支，確保履行他「購買美國貨」的承諾；這是拜登上任後首次內閣會議，開場三分鐘後，便請媒體離場。

拜登為推銷新冠紓困配套案「美國拯救計畫」(American Rescue Plan)，近幾周已請第一夫人吉兒、副總統賀錦麗及其夫婿任德龍(Doug Emhoff)等政府官員前往全國各地，向民眾講解大家如何能從中受益，也凸顯配套案的不同成分。

1日的內閣會議並未在傳統的西廂會議室舉行，而改在較寬敞的東廳(East Room)，以保持社交距離，部長們及其他與會者都戴上口罩。

前白宮官員指出，進入現代，內閣會議與制定政策關係較小，大致是集會以確保各部門統一步調，也讓總統有機會闡明自己的價值觀、施政優先事項。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)1日表示，總統希望國會能在夏季結束前，通過基建及對抗氣候變化方案，時程比起通過新冠紓困配套案來得寬鬆，盼5月底前瞧見「進展」；莎奇指出，白宮騰挪出更多時間，是想與國會兩黨議員多多磋商。