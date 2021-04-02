我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 37人無生命跡象

俄州副州長堅稱「武漢病毒」 亞裔居民寫信抗議

首度內閣會 拜登指派5部長推動基建計畫

編譯潘勛／綜合1日電
拜登總統1日在白宮主持上任以來首次內閣會議，並指派五名部長專責向民眾宣導「美國就業計畫」。圖為拜登總統、賀錦麗副總統與內閣成員合影。拜登在推文中稱讚內閣的多元化，他說「這個內閣最像美國」。 (取自白宮推特帳號)
拜登總統1日在白宮主持上任以來首次內閣會議，並指派五名部長專責向民眾宣導「美國就業計畫」。圖為拜登總統、賀錦麗副總統與內閣成員合影。拜登在推文中稱讚內閣的多元化，他說「這個內閣最像美國」。 (取自白宮推特帳號)

拜登總統1日在白宮東廳主持上任來首度內閣會議，焦點放在促進各部會對他剛宣布的「美國就業計畫」(American Jobs Plan)感到休戚與共，同時指派五名內閣部長專責向民眾推銷這項重大施政；他並表示總金額1兆9000億元新冠紓困專案能帶來的效益，確保跨部會執行時協同步調。

國家廣播公司新聞網(NBC News)1日報導，肩負與民眾溝通、推銷美國就業計畫的五位部長為：運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)、能源部長格蘭霍姆(Jennifer Granholm)、住房與城市發展部長傅吉(Marcia Fudge) 、勞工部長華爾希(Marty Walsh)及商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)。

拜登說，「這五位部長與本人團隊在白宮共事，將代表我與國會打交道，接觸民眾、推銷美國就業計畫，協助制定細節並予以推動。」

拜登3月31日宣布總金額超過2兆元的全面基建計畫，打算重建2萬哩道路、擴大取用潔淨水源及寬頻的管道，另投資於老年長照。

承擔推銷美國就業計畫的五位部長對計畫中如何能提升各州、城市的基礎設施的經驗豐富；其中，布塔朱吉、華爾希及傅吉曾擔任過市長，格蘭霍姆及雷蒙多做過州長。

拜登總統1日在白宮主持上任以來首次內閣會議，指派五名部長專責向民眾宣導「美國就業...
拜登總統1日在白宮主持上任以來首次內閣會議，指派五名部長專責向民眾宣導「美國就業計劃」。(美聯社)

拜登另指示整個內閣要檢討部會開支，確保履行他「購買美國貨」的承諾；這是拜登上任後首次內閣會議，開場三分鐘後，便請媒體離場。

拜登為推銷新冠紓困配套案「美國拯救計畫」(American Rescue Plan)，近幾周已請第一夫人吉兒、副總統賀錦麗及其夫婿任德龍(Doug Emhoff)等政府官員前往全國各地，向民眾講解大家如何能從中受益，也凸顯配套案的不同成分。

1日的內閣會議並未在傳統的西廂會議室舉行，而改在較寬敞的東廳(East Room)，以保持社交距離，部長們及其他與會者都戴上口罩。

前白宮官員指出，進入現代，內閣會議與制定政策關係較小，大致是集會以確保各部門統一步調，也讓總統有機會闡明自己的價值觀、施政優先事項。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)1日表示，總統希望國會能在夏季結束前，通過基建及對抗氣候變化方案，時程比起通過新冠紓困配套案來得寬鬆，盼5月底前瞧見「進展」；莎奇指出，白宮騰挪出更多時間，是想與國會兩黨議員多多磋商。

拜登 美國 白宮

上一則

拜登拚基建 路州「種族主義公路」能拆了

下一則

第4波疫情來了 25州確診攀升…紐約、密西根增加最多

延伸閱讀

拜登拚基建…賭的是政府能「幹大事」 證明民主能成事

拜登拚基建…賭的是政府能「幹大事」 證明民主能成事
拜登經濟和國安幕僚12日辦峰會 討論晶片短缺

拜登經濟和國安幕僚12日辦峰會 討論晶片短缺
拜登砸500億美元扶植半導體 朝野都挺

拜登砸500億美元扶植半導體 朝野都挺
專訪卜睿哲：美不調解兩岸爭端 拜登政府應敦促中克制

專訪卜睿哲：美不調解兩岸爭端 拜登政府應敦促中克制

熱門新聞

夫婦兩人育有一女。(本報檔案照片)

遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇

2021-03-26 21:50
最新一起亞裔無緣無故在街上遭到襲擊，29日上午發生在曼哈頓靠近時報廣場附近。(美聯社)

攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親

2021-03-31 15:43
許多國民都期待著第四輪、1400元的紓困支票，目前已有64名議員支持繼續發現金補助，直到新冠肺炎疫情結束。(美聯社)

紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」

2021-03-29 22:55
章瑩穎(左起)、紀夢奇、趙茜。(本報檔案照片)

章瑩穎、紀夢奇、趙茜...3華女橫死異鄉 悲劇背後的警示

2021-03-26 21:55
華裔網路鞋商Zappos創辦人謝家華。(美聯社)

WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友

2021-03-27 12:44
美國總統拜登。 路透

仇恨攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施

2021-03-31 00:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬

華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 已37人無生命跡象

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 已37人無生命跡象
「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面

「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面
「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰

「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰
疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額

疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額