修道路、橋樑…拜登振興經濟計畫 優先推基建

繼通過1.9兆元的新冠紓困法後，拜登政府正在研擬更大手筆的基礎建設法案。圖為施工中的密西根州卓伊市75號州際公路。(美聯社)

美聯社報導，拜登 總統本周將公布規模數兆元經濟振興計畫的第一部分，政策重點在於修建道路、橋樑及其他基礎建設，4月間則將公布解決托兒及醫療照護的方案。

白宮 發言人莎奇(Jen Psaki)28日證實，拜登政府將把經濟振興包裹法案一分為二，分兩項提案推出，希望能夠爭取更多共和黨 籍國會議員支持。

不過，莎奇表示，白宮將與參眾兩院合作，討論接下來將如何推動立法。

來源：Business News YouTube頻道

美聯社報導，拜登31日將在匹茲堡發表演說，公布聯邦政府對於實體基礎建設的投資。先前拜登推出的規模1.9兆元疫情紓困法案，共和黨籍國會議員以金額過高為由表示反對，但拜登政府規畫中的基礎建設法案，共和黨方面則予以肯定。

民主黨方面則希望擴大基礎建設法案內容，將綠色能源、移民及其他議題都納入其中，也爭取疫情紓困法案當中的某些補助，能夠由暫時措施變成永久有效，例如兒童抵稅(child tax credit)福利。美聯社報導分析，許多民主黨籍國會議員已經做好準備，如果共和黨方面不支持，將會繞過共和黨而讓法案通過。

莎奇接受「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)訪問時說，白宮到目前為止尚未敲定立法策略，「但我不認為我們國家的共和黨員會希望我們的基礎建設排名全世界第13名」。她說：「道路、鐵路都需要重建，這不是一個黨派議題。」

她表示，4月公布的法案將為美國民眾正在煩惱中的許多問題提供解決，包括托兒以及醫療保險費用等。

美聯社報導，知情人士透露，法案細節目前仍在彙整意見中，白宮內部之前曾經討論如何將共計3兆元的法案結合在一起，答到刺激經濟、改善民眾人活的雙重目標。

莎奇受訪時說，整套法案目前仍在研擬中，不過拜登將說明法案經費來源，拜登也迫不及待希望聽取兩黨人士的意見。