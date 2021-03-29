不准媒體採訪 邊界無證客收容中心挨轟「不透明」

拜登總統表示正在研究解決安置潮水般湧進的無證移民。圖為利用木筏偷渡入境的宏都拉斯無證移民諾瑪，抱著一歲幼女，26日在德州格蘭德河旁的潘尼塔斯市等候後聯邦邊界探員的處理。(路透)

福斯新聞(Fox News)資深主播華勒斯(Chris Wallace)28日在電視上指出，拜登總統領導的政府團隊跟前總統川普 比較起來「缺少透明化」。華勒斯舉例說，白宮不允許媒體進入美墨邊境 的偷渡客 收容中心採訪，向外界報導實情。

擔任「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)主持人的華勒斯，28日上午訪問白宮發言人莎奇(Jen Psaki)時說道：「目前，以開放媒體記者採訪邊境巡邏隊設施來說，你們比川普政府還缺少透明化。」

來源：Fox News YouTube頻道

莎奇：川普造成邊境危機

莎奇則回答表示，美墨邊境危機都是川普造成，至於邊境設施，拜登政府則致力於對媒體及社會大眾保持公開透明。

她說：「川普政府在邊境拒絕兒童，把他們送回危險萬分的旅程，要不然就把他們從父母懷裡搶走。」她表示：「我們並不這麼做。」

莎奇表示：「我們絕對允許攝影鏡頭前往邊境巡邏隊設施採訪。」

對於華勒斯詢問媒體何時可以進入收容中心內採訪，莎奇則未提供具體時間表。

到目前為止，媒體記者與攝影記者都還沒獲准進入偷渡客拘留所或邊境巡邏隊設施採訪。

根據統計，成千上萬非法入境的外籍人士，包括沒有成年人陪伴的無證兒童，目前都被拘留在邊境地區的簡陋設施當中。

某些前往邊境地區收容中心視察的國會議員，公布照片顯示非法移民收容設施普遍人滿為患，生活環境非常不人道。

美聯社28日報導，被問及媒體何時可以進入美墨邊境無證移民收容設施採訪，莎奇並未提供確切日期。

報導指出，美國海關與邊境保護局(CBP)，截至25日為止，超過1萬6000名沒有成年人陪伴的無證兒童正由美國政府監護中，其中5000名孩童被安置在環境條件極為惡劣的收容中心。

克魯茲：收容中心不人道

過去這段期間以來，共和黨籍國會議員多次呼籲拜登政府開放邊境地區無證移民收容設施讓媒體進入採訪。共和黨國會議員說，拒絕媒體採訪的現行政策用意在於不讓社會大眾「完全了解」美墨邊境當今的現實狀況。

共和黨國會議員最近由德州參議員克茲率團到美墨邊界實地探察。克魯茲事後批評拜登政府的措施，正鼓勵更多中美洲國家無證民眾偷渡入美，而且目前內部收容中心情況極不人道，無證兒童幾乎併肩席地而睡。共和黨籍南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)說：「這不是危機，美墨邊境簡直是完全失去主權。」