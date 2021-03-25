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擱淺蘇伊士運河 長榮貨輪可能趁漲潮脫困

編譯張佑生、陳韻涵／綜合報導
長榮海運超大型貨櫃輪「長賜號」長賜輪在蘇伊士運河擱淺後，運河管理局24日嘗試以拖船拖回原航道但未奏效，考慮利用高潮位脫困。圖為運河管理局官員乘客就近觀察，討論對策。(美聯社)
長榮海運超大型貨櫃輪「長賜號」長賜輪在蘇伊士運河擱淺後，運河管理局24日嘗試以拖船拖回原航道但未奏效，考慮利用高潮位脫困。圖為運河管理局官員乘客就近觀察，討論對策。(美聯社)

長榮海運超大型貨櫃輪「長賜輪」(Ever Given)23日疑遭瞬間強風吹襲，意外觸底擱淺在埃及蘇伊士運河(Suez Canal)，造成雙向航道阻塞，上百艘船隻航運受阻，無法往返紅海與地中海；「長賜輪」船身全長約400公尺，勝過381公尺高的紐約帝國大廈，為排水量約22萬噸，是全球現役最大的貨櫃輪之一。

影音來源：世界新聞網

蘇伊士河堵塞 他船擬走舊水道

長賜輪擱淺後，運河管理局嘗試以拖船拖回原航道但未奏效，之後可能考慮利用高潮位脫困；河道堵塞狀況解除之前，運河管理局正引導其他船隻改走舊水道。

長賜輪24日一度傳出部分脫淺，運河管理局事後澄清消息有誤；若仍無法移船，恐得卸下貨櫃減輕重量。

台灣長榮海運表示，長賜輪於埃及時間23日上午8時許，從紅海北向進入蘇伊士運河時，在河口南端六海里處，疑受瞬間強風吹襲，造成船身偏離航道，觸底擱淺；長榮海運以「論時傭船」的方式承租貨輪，船東依合約時間將船隻出租給長榮，船員也是由船東派遣。

長賜輪的船舶管理商「貝仕船舶管理公司」船隊主管羅伊(Alok Roy)表示，「這是一起擱淺事故」，所幸船上兩萬多個貨櫃和人員都沒受到傷害或造成汙染。

貨輪於2018年建造，寬約59公尺、全長約400公尺，排水量約22萬噸，是全球最大型的貨櫃船，被歸類為超大型貨輪。

貨輪主為日本 由台灣長榮承租

日本政府國土交通省等單位表示，這次擱淺的船隻是由位於愛媛縣的正榮汽船公司所擁有，由台灣長榮海運承租負責營運，在巴拿馬註冊，從中國開往荷蘭。

埃及氣象單位也表示，當時瞬間風速可能達到時速50公里，還有沙塵暴影響視線；蘇伊士運河是連結歐亞兩洲最便捷，也是全球最重要水道之一，占全球貿易量12%，去年營收56億元，也是埃及重要經濟來源。

蘇伊士運河曾部分拓寬，但長賜輪擱淺處正好不在拓寬航段，造成塞船；運河管理局派出八艘拖船配合漲潮，盼盡速協助長賜輪脫困，岸邊還有挖土機幫忙。

大河道被堵住 專家：運氣差或沒遠見

專家表示，埃及當局2015年斥資85億元拓寬航道，卻未料到會被這麼大艘的貨輪堵住整條水道；澳洲艾迪斯柯文大學供應鏈管理專家麥考說：「這完全出乎意料，可說是運氣不好或缺乏遠見。」

蘇伊士運河是能源運輸的重要航道，中東石油經由此水路輸往歐洲與美國，俄羅斯和北海石油則經由這裡運往亞洲；此外，全球約8%天然氣也由此運河運輸。

路透報導，運河阻塞數小時後，兩端已有十艘油輪無法通行，載運的原油達1300萬桶；布侖特原油、紐約西德州輕原油本周稍早因新冠肺炎疫情升高走跌，運河堵住消息傳出後再雙漲。

彭博指出，若蘇伊士運河的通行受阻持續，歐美仰賴此航道取得中東石油的煉油廠，可能被迫要找替代的供應來源；如此一來，有可能推升替代地區石油的價格，北海地區輸往亞洲的原油也將暫停。

蘇伊士運河 長榮 石油

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