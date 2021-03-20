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槍殺案2按摩店 曾被警方列「娼妓觀察名單」

編譯潘勛／綜合19日電

亞特蘭大市警局紀錄顯示，龍恩攻擊的三家按摩店中，有兩家多年來頻頻列為警方娼妓偵辦對象，顯然與市長巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)形容店家為合法經營有所不符，啟人疑竇。

美聯社19日報導，過去10年間，警方赴兩家按摩店至少21次，紀錄在案，與市長巴斯頓的聲明說，市警方除了調查疑似小型竊案外，並沒前往案發的按摩店，兩店不在警方「重點觀察名單」，顯然有所衝突。

巴斯頓則表示，不想責備被害人招惹禍事。

21歲白人兇嫌龍恩遭控殺害亞特蘭大地區三家按摩店共八人，兇嫌向檢方招供說，自己有性癖，為了戒癮才攻擊誘惑之源。

亞特蘭大市警局及喬治亞州切羅基郡(Cherokee County)警局均表示，正在調查這起殺戮事件，是否可以認定為仇恨犯罪；被害人中有七名女性，六人為亞裔，槍手鎖定按摩店行兇，附近還有脫衣舞店及情趣商店。

據一份由學者、公衛專家及社區領袖2019年撰寫的報告指出，按摩店非法提供性服務的員工，經常是付不起積欠蛇頭的數萬元偷渡費用，或者為了撫養遠在異國如中國、南韓的雙親或小孩，才沉淪下海。

那篇報告的作者群走訪數十名在洛杉磯郡及紐約市按摩店非法提供性服務的女性；她們表示，店主在店內提供她們食宿，而她們覺得家庭安危繫於己身時，很難推拒工作。

19日公布的警方紀錄顯示，遭兇嫌攻擊的兩家按摩店曾有12人因賣春罪嫌被捕，但都是2013年以前的事；那些女性被捕，全是碰到便衣警察付費叫按摩服務，而她們兜售性服務想賺更多錢。

三家16日發生命案的按摩店，最近都經人貼詳細評論在買春網站。

警方先行公布亞特蘭大市被害人名單，幾小時之後，拜登總統及賀錦麗副總統抵達亞特蘭大市，會見亞裔社區領袖。

喬治亞州議會2020年通過打擊仇恨犯罪法，言明某些因被害人種族、膚色、宗教、出生國家、性取向、性別或失能而犯罪，得加重兇手刑責。

亞特蘭大 亞裔 喬治亞州

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