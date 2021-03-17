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多國憂慮血栓停打…歐盟挺AZ疫苗：接種「利大於弊」

編譯郭宣含／綜合16日電
歐盟藥品管理局執行主任艾默．庫克16日表示，歐盟深信英國藥廠阿斯特捷利康新冠疫苗利大於弊。(歐新社)
歐盟藥品管理局執行主任艾默．庫克16日表示，歐盟深信英國藥廠阿斯特捷利康新冠疫苗利大於弊。(歐新社)

歐盟藥品管理局(EMA)執行主任艾默．庫克(Emer Cooke)16日表示，歐盟深信英國藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)新冠疫苗利大於弊；儘管歐洲多國因血栓疑慮而暫停接種該疫苗，但泰國澳洲、印度等國家仍持續使用。

庫克16日簡報時表示，目前無跡象顯示AZ疫苗引發歐洲的少數血栓事件，EMA正在了解這些事件，評估AZ疫苗是否構成更大風險，評估結果將於18日出爐。

美國尚未批准由牛津大學聯合研發的AZ疫苗；阿斯特捷利康最快可在3月提交美國第三階段的人體試驗結果，並預計在那之後提出申請。

德國、義大利、法國和西班牙等多個歐洲國家暫停使用AZ疫苗，並等待少數民眾接種後出現血栓的報告，包括少數幾起死亡案例。

庫克表示，血栓事件相當罕見，疫苗的安全與效能是EMA的首要之務，他擔心疫苗可信度會受到影響。

多國要求EMA了解是否有接種AZ疫苗與嚴重血栓相關的證據，若經證實可能需要更新其指南；EMA目前無預設結論，並維持AZ疫苗的使用建議。

儘管部分國家仍對AZ疫苗抱持觀望態度，但泰國16日開始全國配送AZ疫苗計畫，66歲的泰國總理帕拉育(Prayuth Chan-ocha)則帶頭施打國內首劑AZ疫苗。

除了泰國外，澳洲和印度也繼續使用AZ疫苗；AZ疫苗被認為是發展中世界抗疫的關鍵，因為AZ疫苗比其他新冠疫苗售價更低，而且更容易保存。

泰國12日成為第一個除了歐洲以外延後接種AZ疫苗的國家，當天原為帕拉育預計接種疫苗日；不過泰國官員15日表示，他們收到世界衛生組織(WHO)和EMA通知，確認AZ疫苗與血栓事件無關，可安全施打。

部分國家也認同目前無足夠證據可證實AZ疫苗的相關疑慮；澳洲醫藥監管機構16日發出聲明表示，其未收到任何接種AZ疫苗後出現血栓的回報案例，並支持繼續使用AZ疫苗。

疫苗 泰國 澳洲

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