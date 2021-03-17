莫德納兒童疫苗 開始臨床試驗 最快數月後推出

莫德納兒童疫苗試驗才剛展開，恐怕至少要幾個月之後，兒童才能接種疫苗，圖為戴口罩上課的學童。（美聯社）

莫德納 藥廠(Moderna)16日宣布，已有第一批臨床試驗志願者接種了採用「信使RNA」(mRNA)技術生產的兒童版新冠疫苗 ；莫德納表示，計畫在美國 、加拿大募集年齡在6個月以上、12歲以下約6750名兒童參加疫苗下階段的試驗；由於試驗才剛展開，恐怕至少要幾個月之後，兒童才能接種疫苗。

來源：ABC News YouTube頻道

莫德納的兒童疫苗研究是與美國國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases，NIAID)及生物醫學高級研究與發展管理局(Biomedical Advanced Research and Development Authority，BARDA)合作進行。

莫德納在聲明中指出，「兒童疫苗研究計畫」(KidCOVE)的mRNA-1273疫苗已進入三階段的第二階段(Phase 2/3)，了解疫苗是否能對6個月以上、12歲以下兒童產生抵抗新冠病毒的保護效果。

莫德納執行長班塞爾(Stephane Bancel)在新聞稿中說，對於mRNA-1273疫苗第二階段在美加地區健康孩童身上展開試驗感到欣慰；他也說，感謝美國國家過敏和傳染病研究院與生物醫學高級研究與發展管理局的共同合作。

莫德納本階段兒童疫苗試驗將分為兩個部分，第一個部份為開放式試驗(open label)，劑量遞減、施打年齡逐漸下降；第二部分則為隨機分派、觀察者盲測(randomized, observer-blind)，安慰劑與控制組對照的擴大研究。

研究重點在於評估相隔28天、分兩劑施打的mRNA-1273疫苗安全性，耐受性( tolerability)、反應原性(reactogenicity)與藥效。

莫德納兒童疫苗先前已展開12歲至17歲之間的使用，並完成志願者募集；另外，輝瑞藥廠(Pfizer)也已展開12歲以上的兒童疫苗研究。

根據媒體報導，如果莫德納、輝瑞疫苗研發順利，就讀中學及高中的兒童與青少年，最快今秋將有疫苗可打；年齡較低的兒童恐怕要等到2022年初才有機會接種疫苗。

美國疾病防治中心(CDC)統計，到目前為止，全美17歲以下兒童感染新冠病毒累計共有257萬個案例，其中染疫死亡有294例，比例不到0.2%。