防第4波疫情 白宮積極備戰 熱區優先接種

拜登政府擔心將會出現第四波疫情，已在各地預選地區在重疫熱區擴大加速接種疫苗。圖為田納西州納許維爾市的接種站，還是有很多人排隊接種第一劑疫苗。(美聯社)

隨著新冠變種病毒持續在全美傳播，白宮加快預防和為第四波可能疫情 爆發做準備，不僅投入數十億元為新冠疫苗 做好更多準備、加快疫苗接種速度，也首度擬定計畫要在疫情熱點區優先接種疫苗。

有線電視新聞網(CNN)報導，兩名政府高層官員透露，白宮正在擬定計畫，擴大疫情熱點區的疫苗接種，以保護染疫高風險族群。

雖然美國新冠肺炎單日新增確診案例穩定下降，而且每天有超過200萬人接種疫苗，但白宮新冠疫情因應小組已開始為最壞情況做準備；官員分析數據了解病毒動態並研擬出多種情況，聯邦政府現在分析要如何採取行動。

一名官員表示：「我們會以可能有新一波疫情為考量，來採取一切行動。」

拜登 總統將首度指揮第四波疫情，這將是新政府的一大挑戰；數十名政府官員表示，他們認為現在的聯邦政府可以更妥善因應疫情。

疫苗接種可望減緩新一波疫情速度，接種疫苗可望降低新冠病歿人數，拜登政府官員得和時間賽跑。 聯邦疾病防治中心(CDC)首席副主任安妮．舒查特(Anne Schuchat)表示：「有許多指標顯示我們的方向正確，而且每天有越來越多人接種疫苗，但我們還是必須為不可測因素和疫情惡化做好準備。」

拜登政府擔心將會出現第四波疫情，已在各地預選地區在重疫熱區擴大加速接種疫苗。圖為改建為疫苗接種站的西雅圖市的Lumen Field 中心13日居民排隊接種。(美聯社)

聯邦政府提供更多檢測資源並擴大全國熱點區的檢測，同時聯邦官員也擬加強部署聯邦經營或支持的接種中心以擴大疫苗接種；一名官員表示，當局可能加強為高風險環境勞工的疫苗接種，包括熱點區的肉品加工廠員工。

政府官員也表示，聯邦政府可能擴大疫苗配送至全國逾2萬間藥局。

一名官員指出，當局考慮在熱點區使用單株疫苗療法以事前預防染疫，「我們的做法有別於去年，我們不能耍老把戲對抗病毒。」

新政府防疫措施的轉變可見於當局向大眾傳遞的訊息，即拜登與公衛專家的口徑一致；例如拜登和國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)上周雙雙警告，美國恐出現第四波疫情。