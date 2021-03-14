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終結「公共負擔」規定 拜登邁出最後一步

記者顏伶如╱綜合報導

前總統川普任內祭出「公共負擔」(public charge)移民限制，使用糧食券、聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)、住房補助等社會福利者，申請綠卡將被打回票，引發爭議，拜登政府上周採取取消這項規定的最後步驟。

本周稍早，最高法院駁回與「公共負擔」有關的訴訟，國土安全部則表示，如果繼續為「公共負擔」辯護，並不符合公共利益，對於有限的政府資源來說，也不是有效運用。

拜登政府上台後，與前朝政府移民政策採取截然不同路線，朝向更具人道考量的方向進行，同一時間也對打算非法入境的外籍人士傳達阻止訊息。

國土安全部11日向「聯邦公報」(Federal Register)申報，將把「公共負擔」規定從聯邦法規裡正式移除。

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)在聲明中說：「今天，國土安全部終結了公共負擔規定，並對另一項有關移民經濟擔保宣誓書(Affidavit of Support)提案採取相同手段，這項規定如果推出將讓為親屬申請合法移民的美國家庭，帶來不當負擔。」

梅奧卡斯表示，未來幾周，國土安全部將透過與聯邦機構、社區領袖合作，確保移民及移民家庭獲得正確的「公共負擔」規定訊息。

今年2月，最高法院同意受理移民權益倡議團體「法律協助會」(Legal Aid Society)及多個團體、州政府、市府官員針對「公共負擔」規定的聯合提告。但代理聯邦總律師(Solicitor General，又稱總檢察長)伊莉莎白‧普瑞洛格(Elizabeth Prelogar)9日簡短致函最高法院，向大法官說明兩造已經同意撤案。

川普2019年推出的「公共負擔」規定，在全美絕大多數的州均已上路。移民倡議團體指出，這項定對於暫時使用政府福利的移民來說，形同施加懲罰。

移民家庭 公共負擔 國土安全部

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