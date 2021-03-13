民眾疑慮拒打疫苗 專家警告：若只有50%施打率 入夏會很麻煩

拜登總統推動疫苗接種的最大障礙，是民眾的疑慮，擔心接種疫苗的副作用；圖為拜登夫婦12日離開白宮前往德拉瓦州家鄉度周末。(路透)

在全美各地加速配送新冠疫苗 配之際，公共衛生專家指出，若要達到群體免疫(herd immunity)目標，最大障礙便是要排除迄今不敢打疫苗民眾的疑慮。

非營利研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)調查發現，將近三分之一受訪民眾對於是否接種新冠疫苗抱持「先觀望」的態度；研究人員指出，必須要有七成人口接種疫苗，才能達到群體免疫目標，讓美國民眾得以恢復正常生活。

阿肯色州費耶特維爾(Fayetteville)衛生官員瑪爾提‧夏爾基(Marti Sharkey)對國家廣播公司(NBC)形容：「我們現在就像在比賽當中。」

夏爾基說，現在是疫苗與變種病毒 之間的比賽，新冠病毒在不斷突變，因此必須盡快達到群體免疫，達標的最佳之道就是盡快接種，「越快接種，疫苗效果越好。」

康乃狄克州紐海文大學(University of New Haven)衛生科學院院長莎莫兒‧麥基(Summer Johnson McGee)也說，每增加一個感染病毒新案例，就讓病毒多一次突變的機會，讓病毒可以演進為傳染力更強或致命性更高的變種病毒。

麥基表示，越早達到群體免疫目標，阻斷傳染鍊，變種病毒能夠造成的衝擊就越少，因為新冠病毒已經找不到還沒打疫苗的個體了。

專家指出，問題關鍵在於，抱持觀望態度的民眾已形成集體共識，聽不進去接種疫苗呼籲。

本周稍早在費耶特維爾衛生委員會一場會議中，與會專家便指出，如果無法增加接種人數，後果恐將不堪設想；當地癌症醫師葛納(Hershey Garner)便說：「我害怕的是，我們一直卡在不到50%疫苗施打率，入夏之後狀況將變得棘手，因此傳遞訊息非常重要。」

夏爾基說，社群媒體的角色重要，傳遞重要訊息的同時，也是假消息的主要來源；她表示：「民眾很緊張，聽到有關新冠疫苗是否安全的訊息相互矛盾，特別是從社群網站 得到的消息。」

她說，最好的破除謠言之道，就是透過親朋好友提供正確訊息，告知接種疫苗不會有不良後果。