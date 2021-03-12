我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美25.1%成人已接種疫苗 紐約州破172萬確診

舊金山華翁遇劫身亡 嫌犯有迫害亞裔老人歷史

拜登簽了紓困案 1400元最快周末到帳

記者羅曉媛／華盛頓報導
拜登總統。(路透)
拜登總統。(路透)

美國因新冠疫情關閉一周年之際，拜登總統11日簽署1兆9000億元「美國救援法案」(American Rescue Plan)，稱「這項歷史性法案將重建這個國家的基石」，民眾最早可在本周末收到紓困金

拜登原定12日簽署，但法案比原計畫更快送達白宮；同日稍晚，拜登發表任內首次黃金時段演講，在新冠疫情周年悼念逝去的逾52萬9000名美國人，並藉此機會調轉國家方向，邁向渴求已久的「希望」。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)11日表示，紓困金最快本周末到帳，在國稅局已有帳戶(direct deposit)信息的民眾最先收到，符合領取資格者將在未來數周陸續收到紓困金；若在國稅局沒有帳戶信息，須等待支票寄出，3月底之前有望收到。

該法案是美國歷史上最大的經濟紓困案之一，將給年收入7萬5000元以下的個人、夫妻共同報稅的年收入15萬以下的家庭，每人發放1400元全額紓困金，撫養的子女(dependent)每人也可額外獲得1400元，包括已上大學的成年子女(adult dependent)；超過該收入門檻後，金額遞減，個人年收入8萬以上、夫妻16萬以上，則不再發放；若是以戶主(filing as head of household)報稅，年收入11萬2500元以下可領取紓困金，收入12萬元以上則不再發放。

國稅局將根據報稅紀錄確定符合資格者的紓困金額，若已提交2020年報稅，紓困金將根據去年的收入確定，若尚未提交2020年報稅，則按照2019報稅紀錄確定發放的紓困金額。

對於法案提早簽署，白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)說，「我們希望儘可能加快行動」。白宮還是會按原計畫在12日與國會領袖一起，慶祝「美國救援法案」簽署生效。

該法案也將延長每周300元的失業救濟直到9月6日，並提供1萬元的失業稅務減免，同時給新冠檢測、接種者追蹤及疫苗研發撥經費，以便趕在今年5月底之前，讓所有成年人接種疫苗；另外也分配資金協助學校重啟、支援餐館、商家，以及州政府和地方政府。

「美國救援法案」是民主黨奪回眾、參兩院控制權後承諾的拜登總統任內第一要務，未來數月他們將不遺餘力推銷該法案是「國會歷史上最具消除貧困意義的法案之一」；拜登也將到全美各地向選民推介，下周二將展開賓州之行，副總統賀錦麗與丈夫則將在西部傳遞類似訊息。

紓困金 美國 報稅

上一則

「我們打了」 前總統們拍廣告鼓勵接種 獨缺川普夫婦

下一則

香港選舉大改制 北京3道門關港 中共20大獻祭

延伸閱讀

拜登：5月前成年人都有疫苗打 7．4可慶祝「脫離病毒」

拜登：5月前成年人都有疫苗打 7．4可慶祝「脫離病毒」
日本政府發表菅義偉4月中上旬訪美 拜登首會面外國領袖

日本政府發表菅義偉4月中上旬訪美 拜登首會面外國領袖
拜登發表疫情一周年演說 譴責惡意歧視和怪罪亞裔

拜登發表疫情一周年演說 譴責惡意歧視和怪罪亞裔
避免日澳印為難 拜登在四方對話將淡化對中強硬論調

避免日澳印為難 拜登在四方對話將淡化對中強硬論調

熱門新聞

國會參院6日通過拜登政府的1.9兆元新冠疫情紓困法案。(美聯社)

參院通過1.9兆元紓困法案 發放1400元補助 延長失業救濟

2021-03-06 13:54
眾院議長波洛西(中) 9日在眾院即將投票通過參院修正版的紓困法案後舉行記者會表示，「這是歷史的重大時刻」。拜登總統將馬上簽字紓困法案生效，紓困現金即刻寄出。(美聯社)

1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

2021-03-10 06:18

1張圖看疫情：美25.1%成人已接種疫苗 紐約州破172萬確診

2021-03-12 03:00
8日公布的美國疾病管制暨預防中心(CDC)最新防疫指南指出，已經完成新冠疫苗接種的民眾，可在室內空間聚會，不必戴口罩或保持社交距離。(美聯社)

CDC新指南：疫苗完全接種者 彼此可免戴口罩聚會

2021-03-08 12:11
英國哈利與與妻子梅根在7日晚播出的脫口秀主持人歐普拉專訪中，指在王室受到不平待遇。(路透)

歐普拉專訪 哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我

2021-03-07 22:30
新冠疫情導致大量工人失業，急需救濟。圖為民眾在科羅拉多州州府前示威，要求加快發放紓困金。(Getty Images)

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

2021-03-05 06:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
抓到了！讓梅根對王室不滿 都是這個人的錯

抓到了！讓梅根對王室不滿 都是這個人的錯
39歲猶他州婦人打疫苗後死亡 法醫未公布解剖報告

39歲猶他州婦人打疫苗後死亡 法醫未公布解剖報告
這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿

這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿
紐時：美國若循西雅圖模式抗疫 30萬人可避開死劫

紐時：美國若循西雅圖模式抗疫 30萬人可避開死劫
拜登：5月前成年人都有疫苗打 7．4可慶祝「脫離病毒」

拜登：5月前成年人都有疫苗打 7．4可慶祝「脫離病毒」