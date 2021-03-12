拜登簽了紓困案 1400元最快周末到帳

拜登總統。(路透)

在美國 因新冠疫情關閉一周年之際，拜登總統11日簽署1兆9000億元「美國救援法案」(American Rescue Plan)，稱「這項歷史性法案將重建這個國家的基石」，民眾最早可在本周末收到紓困金 。

拜登原定12日簽署，但法案比原計畫更快送達白宮；同日稍晚，拜登發表任內首次黃金時段演講，在新冠疫情周年悼念逝去的逾52萬9000名美國人，並藉此機會調轉國家方向，邁向渴求已久的「希望」。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)11日表示，紓困金最快本周末到帳，在國稅局已有帳戶(direct deposit)信息的民眾最先收到，符合領取資格者將在未來數周陸續收到紓困金；若在國稅局沒有帳戶信息，須等待支票寄出，3月底之前有望收到。

該法案是美國歷史上最大的經濟紓困案之一，將給年收入7萬5000元以下的個人、夫妻共同報稅 的年收入15萬以下的家庭，每人發放1400元全額紓困金，撫養的子女(dependent)每人也可額外獲得1400元，包括已上大學的成年子女(adult dependent)；超過該收入門檻後，金額遞減，個人年收入8萬以上、夫妻16萬以上，則不再發放；若是以戶主(filing as head of household)報稅，年收入11萬2500元以下可領取紓困金，收入12萬元以上則不再發放。

國稅局將根據報稅紀錄確定符合資格者的紓困金額，若已提交2020年報稅，紓困金將根據去年的收入確定，若尚未提交2020年報稅，則按照2019報稅紀錄確定發放的紓困金額。

對於法案提早簽署，白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)說，「我們希望儘可能加快行動」。白宮還是會按原計畫在12日與國會領袖一起，慶祝「美國救援法案」簽署生效。

該法案也將延長每周300元的失業救濟直到9月6日，並提供1萬元的失業稅務減免，同時給新冠檢測、接種者追蹤及疫苗研發撥經費，以便趕在今年5月底之前，讓所有成年人接種疫苗；另外也分配資金協助學校重啟、支援餐館、商家，以及州政府和地方政府。

「美國救援法案」是民主黨奪回眾、參兩院控制權後承諾的拜登總統任內第一要務，未來數月他們將不遺餘力推銷該法案是「國會歷史上最具消除貧困意義的法案之一」；拜登也將到全美各地向選民推介，下周二將展開賓州之行，副總統賀錦麗與丈夫則將在西部傳遞類似訊息。