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拜登保證：5月前成年人都有疫苗打 譴責歧視亞裔

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統11日晚在美國因新冠疫情而實施封鎖措施一周年之際，發表黃金時段電視講話，承諾將加快疫苗接種和推動經濟復甦。(路透)
拜登總統11日晚在美國因新冠疫情而實施封鎖措施一周年之際，發表黃金時段電視講話，承諾將加快疫苗接種和推動經濟復甦。(路透)

美國因為新冠疫情而陷入停擺屆滿周年之際，拜登總統11日晚間發表上台後首次黃金時段電視演說，要求今年5月1日前全美成年人都有疫苗可打，到了7月4日獨立紀念日時，民眾就可以「脫離病毒」；他表示，歷經疫情打擊後的美國，將會再起；拜登在演說中也譴責疫情期間針對亞裔美國人逐漸增加的仇恨犯罪。

「我們都失去了一些東西。我知道這很難。我真的懂。」拜登在白宮東廂發表24分鐘的電視演說，他再度從西裝外套內口袋拿出他隨身帶著的一張紙，念出美國死於新冠肺炎的人數，但他也以充滿希望的口吻說，「在黑暗中找尋光芒是一件相當符合美國價值的事，事實上，這可能是最符合美國價值的事。」

抱屈「亞裔美國人 被當成替罪羔羊」

拜登接著譴責因疫情導致的種族歧視問題說，「亞裔美國人遭受惡意仇恨攻擊、遭到騷擾、怪罪，被當成替罪羔羊。」

「他們當中許多人都是我們的同胞，他們是疫情期間的第一線工作人員，努力搶救生命。然而，他們被迫生活在擔心性命安全的恐懼底下，走在街頭都不安心。」拜登說，「這是不對的，這不符美國精神，應該停止。」

拜登表示，將加速疫苗計畫，具體措施包括取消施打疫苗資格限制、增派4000名國民兵支援疫苗配送，同時允許醫學院學生、獸醫、牙醫都加入行列，為民眾接種疫苗；11日稍早，拜登還簽署規模高達1.9兆元的疫情紓困法案。

拜登說，將下令為950個社區健康診所、2萬家零售連鎖藥局提高疫苗配送，方便民眾在住家附近就近接種疫苗。

拜登總統11日晚間發表電視演說，要求今年5月1日前全美成年人都有疫苗可打。圖為佛...
拜登總統11日晚間發表電視演說，要求今年5月1日前全美成年人都有疫苗可打。圖為佛州民眾排隊打疫苗。(美聯社)

目標：7月4日就能在家後院烤肉慶祝

拜登指出，目標要讓美國民眾到了今年7月4日即可舉行小型聚會，能在家後院烤肉慶祝，讓這個獨立紀念日更具意義，「不只標示我們獨立建國，也標示我們脫離病毒。」

疫情爆發一年多，全美累計已有超過53萬人染疫死亡，無數民眾生活遭到破壞；拜登在演說中說：「雖然每個人狀況不同，但我們所有人都失去了某些東西。」他表示，過去一年堪稱「共同折磨，共同犧牲」。

拜登強調，已獲美國緊急授權使用的三款新冠疫苗安全無虞，並呼籲民眾應該聽從美國國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇(Anthony Fauci)的建議。

口罩隨身攜帶「我們不想再來一次」

拜登說，佛奇已經向民眾確保疫苗安全沒問題，因為疫苗經過嚴格科學檢驗，「我知道他們都是安全的。」

儘管在演說中表達樂觀與希望，但拜登依舊不忘拿出隨身攜帶的口罩，呼籲所有美國民眾繼續帶著口罩，做好自己的本分說：「如果我們不保持警惕，情況發生變化，我們可能必須恢復限制以回到正軌。但是拜託，我們不想再來一次。」

拜登 美國 疫苗

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