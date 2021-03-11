疫情趨緩 養老院重啟 開放訪客 長者重回日常

拜登政府10日公布療養院探視修正規定，無論訪客或居民是否接種疫苗，訪客均可進入療養院探視。圖為一年前親人探視只能隔著窗戶對視。(美聯社)

拜登政府10日公布療養院 探視新指南，無論訪客或居民是否接種疫苗 ，訪客均可進入療養院探視；新冠肺炎席捲美國 一年後，接種疫苗或多或少改變老年人的日常生活，許多長者終於可再次拜訪家人、上餐廳用餐，也可以到店內購物，無須擔心染疫住院或病歿而提心吊膽。

聯邦醫療保險和醫療補助服務中心(CMS)參考聯邦疾病防治中心(CDC)建議療養院探視新指南，這是聯邦政府去年9月公布療養院規定後首次修訂。

CMS醫療長佛萊雪(Lee Fleisher)解釋，由於療養院居民和員工共接種數百萬劑新冠疫苗，而且院內感染人數降低，因此更新療養院探視建議。

這八頁的療養院建議雖無法律約束力，但其中提出部分限制，包括在該療養院居民未接種疫苗的情況下，該郡新冠確診率高於10%，而且該療養院接種完兩劑疫苗的居民比例未達七成，但「悲憫醫療」(compassionate care)探視不在此限。

拜登政府10日公布療養院探視修正規定，無論訪客或居民是否接種疫苗，訪客均可進入療養院探視。圖為養老院為住客接種疫苗。(Getty Images)

對許多長者而言，大規模接種疫苗計畫讓他們得以再次看到親人，此前他們錯過了家族中的婚禮、小孩出生、畢業典禮和諸多佳節；對於有高健康風險的高齡美國人來說，這感覺就像是一整年都不見了。

80歲的琳達．杜布魯辛(Linda Dobrusin)本周跟三個已接種疫苗老友在密西根州自家玩牌，她說：「難以相信已經過了一年，感覺像是永遠。」

不過由於可能更致命的新冠變種病毒仍在美國傳播，部分已接種疫苗的長者選擇謹慎回歸日常生活。

70歲的紐約市民阿琳．席梅爾(Arlene Schimmel)就說：「我不會去電影院或餐廳。」