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眾院拚9日通過！1400元紓困金最快本周內存入戶頭

記者顏伶如／綜合報導
參院民主黨全力推動通過1.9兆元紓困法案，眾院最快9日可通過，預計1400元現金可望在數日內寄出。(美聯社)
參院民主黨全力推動通過1.9兆元紓困法案，眾院最快9日可通過，預計1400元現金可望在數日內寄出。(美聯社)

如果眾院9日表決通過規模1.9兆疫情紓困法案，某些全美民眾最快在本周之內就能收到直接存入銀行戶頭的1400元紓困現金支票。白宮估計，全美將近1億6000萬家庭都將收到紓困支票。配偶並非美國公民、2020年過世民眾的家屬、正在坐牢的民眾，都有資格領取紓困支票。

不過，對於國稅局(IRS)來說，紓困法案的「兒童抵稅」(child tax credit)將帶來作業程序的新挑戰。

名稱為「美國救援法案」(American Rescue Plan Act)的紓困法案，內容還包括將「兒童抵稅」額度調高至每名兒童3000元，六歲以下兒童則為3600元。國稅局從今年7月至12月間，將發放某部分抵稅款，按月發放每個月250元或300元。

原本角色為向納稅人收取稅金的國稅局，因此將多出福利發放機構的角色。全國各地擁有7萬多員工的國稅局，每年處理1億9000萬筆個人所得稅及企業稅申報。受到預算縮減、作業系統老舊等問題影響，國稅局近年來經常遭遇困難。

拜登總統8日參觀退伍軍人事務部醫學中心疫苗接種站時對媒體表示，一旦收到法案便將盡快簽署，好讓法律生效上路。目前聯邦政府為失業勞工發放的額外失業補助，將於14日到期。

參院6日以50票贊成對49票反對表決通過疫情紓困法案，由於參院修改眾院上月通過的版本，接下來法案仍須送回眾院表決。

參院修改條文包括額外失業補助津貼從每周400元刪至每周300元，但發放期限則從8月底截止延到9月6日。另外，參院也修改發放紓困支票的收入門檻，個人年收入8萬元以上、9萬9000元以下者，家庭年收入16萬以上、20萬元以下者，將無法領到1400元紓困支票全額。

眾院民主黨助理8日透露，由於眾院還在等候參院的文書作業，可能要拖到10日才能針對紓困法案進行表決。

民主黨籍眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)8日對媒體表示：「可能出現的狀況是，我們明天下午收到法案，接下我們最遲將在10日上午處理法案。」

參院民主黨全力推動通過1.9兆元紓困法案，眾院最快9日可通過，預計1400元現金...
參院民主黨全力推動通過1.9兆元紓困法案，眾院最快9日可通過，預計1400元現金可望在數日內寄出。(美聯社)

紓困 眾院 支票

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