當年檢察官壓下證據…紐約3男冤關24年重獲自由

左起波特、貝爾與強森本月5日走出監獄，重獲自由。(美聯社/Klaus Enrique)

三名男子在25年前紐約市 長朱利安尼「新官上任三把火」的速戰速決氛圍下，被判謀殺警察 和老闆有罪。但在他們坐了24年牢後，紐約州皇后郡最高法院法官扎亞斯(Joseph Zayas)5日以當年檢察官刻意「壓下可能有其他人犯案的證據」，將這三名遭定罪男子釋放。

三名獲釋男子分別是貝爾(George Bell)、波特 (Rohan Bolt)和強森(Gary Johnson)。他們在紐約市北部戒備最森嚴的格林黑文(Green Haven)監獄錄下影片，感謝所有協助他們重獲自由的人。

這場搶劫殺人案發生於1996年12月21日皇后區，兩名被害人是警官戴維斯(Charles Davis)和支票兌現商店男子艾拉·艾普斯坦(Ira Epstein)。

參與推翻定罪的律師5日動議中指出，1996年當時分別為19歲和22歲的貝爾及強森雖然都對此案招認，但他們是被「逼供」的，兩人陳述內容充斥前後矛盾和不準確，顯示出「虛假供詞導致錯誤定罪的所有特徵」。

犯罪發生時，貝爾在Old Navy店內負責上架，強森是店員，他們沒有犯罪紀錄，也不認識被當局說是幫兇的波特。當年35歲的波特經營加勒比海餐廳，他從未認罪。他是被目擊證人指認後被捕，證人有吸毒史，且與該罪行沒有任何關連。

紐約市警局不願對此案被推翻置評。但紐約市警察工會主席林奇(Patrick Lynch)發表聲明，指戴維斯的家人「對於可能沒有人為他遭謀殺的事負責，感到震驚。」他並指出，「毫無理由將這些被定罪的殺人犯放回大街；如果皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)不相信有足夠證據證明他們無罪，在評估此事時應將這些人留在監獄中。」

凱茲則指當年審判檢察官「怠忽而致失敗」，她同意去除這三人的定罪；因為，檢方沒有向辯方警示可能有第三者扮演某種角色，「乃違反憲法，我們無法辯護。」

當年監督此案的地方檢察官是布朗(Richard Brown)，他後來過世。法官扎亞斯裁定檢方90天內重新提審此案。

在5日的聽證上，貝爾感謝「上帝保佑我的父母活著看到這一天。」波特對他的法律團隊表示感謝。強森說他「非常高興，但內心充滿了憤怒。」