我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國稅局找不到人 百萬人恐無錢領

NBA／西蒙斯展現驚人彈跳力 獲灌籃大賽冠軍

當年檢察官壓下證據…紐約3男冤關24年重獲自由

記者胡玉立／綜合報導
左起波特、貝爾與強森本月5日走出監獄，重獲自由。(美聯社/Klaus Enrique)
左起波特、貝爾與強森本月5日走出監獄，重獲自由。(美聯社/Klaus Enrique)

三名男子在25年前紐約市長朱利安尼「新官上任三把火」的速戰速決氛圍下，被判謀殺警察和老闆有罪。但在他們坐了24年牢後，紐約州皇后郡最高法院法官扎亞斯(Joseph Zayas)5日以當年檢察官刻意「壓下可能有其他人犯案的證據」，將這三名遭定罪男子釋放。

三名獲釋男子分別是貝爾(George Bell)、波特(Rohan Bolt)和強森(Gary Johnson)。他們在紐約市北部戒備最森嚴的格林黑文(Green Haven)監獄錄下影片，感謝所有協助他們重獲自由的人。

這場搶劫殺人案發生於1996年12月21日皇后區，兩名被害人是警官戴維斯(Charles Davis)和支票兌現商店男子艾拉·艾普斯坦(Ira Epstein)。

參與推翻定罪的律師5日動議中指出，1996年當時分別為19歲和22歲的貝爾及強森雖然都對此案招認，但他們是被「逼供」的，兩人陳述內容充斥前後矛盾和不準確，顯示出「虛假供詞導致錯誤定罪的所有特徵」。

犯罪發生時，貝爾在Old Navy店內負責上架，強森是店員，他們沒有犯罪紀錄，也不認識被當局說是幫兇的波特。當年35歲的波特經營加勒比海餐廳，他從未認罪。他是被目擊證人指認後被捕，證人有吸毒史，且與該罪行沒有任何關連。

紐約市警局不願對此案被推翻置評。但紐約市警察工會主席林奇(Patrick Lynch)發表聲明，指戴維斯的家人「對於可能沒有人為他遭謀殺的事負責，感到震驚。」他並指出，「毫無理由將這些被定罪的殺人犯放回大街；如果皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)不相信有足夠證據證明他們無罪，在評估此事時應將這些人留在監獄中。」

凱茲則指當年審判檢察官「怠忽而致失敗」，她同意去除這三人的定罪；因為，檢方沒有向辯方警示可能有第三者扮演某種角色，「乃違反憲法，我們無法辯護。」

當年監督此案的地方檢察官是布朗(Richard Brown)，他後來過世。法官扎亞斯裁定檢方90天內重新提審此案。

在5日的聽證上，貝爾感謝「上帝保佑我的父母活著看到這一天。」波特對他的法律團隊表示感謝。強森說他「非常高興，但內心充滿了憤怒。」

紐約市 波特 警察

上一則

密州非裔男冤獄22年 受州法限制僅能獲賠50萬

下一則

第3輪紓困 百萬人恐無錢領 研究：約90%家庭可獲得

延伸閱讀

紐約教育總監卡蘭扎閃辭 首位非裔接任

紐約教育總監卡蘭扎閃辭 首位非裔接任
紐約市教育總監 學期中突然離職 接任者為首位非裔

紐約市教育總監 學期中突然離職 接任者為首位非裔
暖！素不相識鄰居禮讓「開心」病婦 2人齊打疫苗

暖！素不相識鄰居禮讓「開心」病婦 2人齊打疫苗
素不相識鄰居 禮讓「開心」病婦 2人一起打疫苗

素不相識鄰居 禮讓「開心」病婦 2人一起打疫苗

熱門新聞

國會參院6日通過拜登政府的1.9兆元新冠疫情紓困法案。(美聯社)

參院通過1.9兆元紓困法案 發放1400元補助 延長失業救濟

2021-03-06 13:54
CDC主任瓦倫斯基在1日表示大家要提防變種病毒的嚴重性。(路透)

感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫

2021-03-01 22:56
新冠疫情導致大量工人失業，急需救濟。圖為民眾在科羅拉多州州府前示威，要求加快發放紓困金。(Getty Images)

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

2021-03-05 06:11
諾瓦瓦克斯公司執行長爾克表示，該公司的COVID-19疫苗最快5月就能獲准在美國使用。(路透)

Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用

2021-03-02 09:50
嬌生單劑新冠疫苗在27日獲得緊急使用授權。路透

憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種

2021-02-28 10:47
甫獲得金球獎最佳導演獎的趙婷，一夕間成為中國網友抵制的「辱華分子」。路透

趙婷「無依之地」中文海報被撤下 只因她說過這句話

2021-03-05 20:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元

50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元
5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人

5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人
打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做

打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做
月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行

月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行
歐普拉專訪結束！哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我

歐普拉專訪結束！哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我