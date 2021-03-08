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密州非裔男冤獄22年 受州法限制僅能獲賠50萬

編譯周芳苑╱綜合7日電
蒙受冤獄之災的弗洛斯。(美聯社)
蒙受冤獄之災的弗洛斯。(美聯社)

密西西比州一名非裔男子被誤判坐牢超過22年、因四死謀殺案受審六次，法官因州法限制而只命令該州支付50萬元賠償。

最高法院裁定，地方檢察官審訊這名受冤獄之災的弗洛斯(Curtis Flowers)時排除非裔陪審員，在死囚牢房度過幾年的弗洛斯2019年12月獲釋。

密西西比州檢察長菲奇(Lynn Fitch)去年9月說，她不會針對1996年家具店的槍殺和搶劫案第七次審判弗洛斯，這位嫌犯1997年以來一直被拘留。

弗洛斯去年11月提訴要求密西西比州州府針對不當監禁給予賠償；州檢察長辦公室同意他的請求。

蒙哥馬利縣巡迴法官米切爾(George Mitchell)上週已下令密州支付弗洛斯50萬元賠償，這是2009年以來州法所允許的最高金額；該州法令規定，每誤判一年可賠償5萬元，10年為上限。

米切爾還命令密州向弗洛斯律師支付5萬元。

弗洛斯四度被定罪，兩次被定罪殺害單人，兩次被定罪殺害四位所有遇害者，如今一一被推翻。

2019年6月，最高法院撤銷弗洛斯2010年的第六次審判定罪和死刑判決；法官說，檢察官將非裔陪審員排除在外，違反憲法。

最高法院是在美國公共媒體(American Public Media)播客「黑暗中」(In the Dark)調查此案後作出這項裁決；播客記錄2017年和2018年監獄線人霍爾蒙(Odell Hallmon)重申弗洛斯的說詞。

職業美式足球(NFL)去年12月宣布，球員們戴著頭盔向弗洛斯及其他系統種族主義、警察不當行為受害者和社會正義英雄致意。

非裔 密西西比州 警察

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