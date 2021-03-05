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拆散無證童與爸媽 川普的司法部長塞辛斯悔不當初

編譯林育正／綜合4日電
前司法部長塞辛斯對於未能讓移民孩童與家人團聚，表示相當後悔。(歐新社)
前司法部長塞辛斯對於未能讓移民孩童與家人團聚，表示相當後悔。(歐新社)

前總統川普對非法移民採取零容忍政策，讓無數跨越邊界進入美國的家庭親人分離；前司法部長塞辛斯(Jeff Sessions)接受路透訪問時表示，川普政府無法在事後讓家人快速團聚，讓他感到相當後悔。

在川普嚴厲的移民政策下，有數千名兒童因父母被送進監牢，而被列為「無人陪同」(unaccompanied)，被安置在收容所中。

前司法部長塞辛斯對於未能讓移民孩童與家人團聚，表示相當後悔。圖為一張海報上畫著孩...
前司法部長塞辛斯對於未能讓移民孩童與家人團聚，表示相當後悔。圖為一張海報上畫著孩子哭叫爸媽。(美聯社)

塞辛斯曾是川普移民政策的最高層級官員，2日接受路透訪問，為政府起訴無證移民辯護，表示帶著小孩跨越邊界的人「應被一視同仁」，經過同樣法律程序；然而，他對於法律程序後，川普政府未能幫助移民家庭加快團聚感到後悔。

他表示：「這非常非常地不幸，不知為何政府沒能妥善管理移民孩童，讓他們與家人團聚。結果最後產生的問題，已經超過我們的預期。」

川普在2018年4月開始對無證移民實施「零容忍」政策，讓他飽受批評，幾個月後便終止。現任總統拜登1月20日上任後成立特別工作小組，協助被川普政策拆散的移民家庭團聚。拜登更抨擊川普的零容忍政策，為美國歷史上的「一大污點」。目前工作仍在法院進行，還要幫助超過500名孩童與父母團聚。

塞辛斯擔任司法部長期間，迴避不監督2016年總統大選的通俄調查，而遭到川普猛烈批評；儘管如此，他在2018年11月遭川普開除之前，仍宣布實施強硬的移民政策。

今年1月司法部發布的內部監察報告寫道，塞辛斯辦公室為川普政府決定讓移民家庭面臨刑事起訴的關鍵，而塞辛斯本人也非常清楚政策一旦實施，將導致家庭硬生生被拆散。

這分報告還指出，司法部長辦公室並未充分與其他政府部門協調，低估政策的複雜程度，而且「對孩童收容與照顧相關的法律要求了解不足」。

前司法部長塞辛斯對於未能讓移民孩童與家人團聚，表示相當後悔。圖為一張海報上畫著孩...
前司法部長塞辛斯對於未能讓移民孩童與家人團聚，表示相當後悔。圖為一張海報上畫著孩子哭叫爸媽。(美聯社)

移民家庭 川普 司法部

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