德州解封 拜登公開批評：犯下大錯、原始人思維

共和黨主政的德州和密西西比州紛放寬疫情期間戴口罩禁令，拜登總統猛批「大錯特錯」、「原始人思維」。(歐新社)

德州 等地將鬆綁口罩令，追求全面開放，拜登 總統3日抨擊共和黨籍德州州長艾伯特「犯下大錯」，這項違反科學建議的口罩鬆綁規定形容「原始人思維」。

艾伯特(Greg Abbott)2日宣布，有了疫苗與免疫療法藥物，德州已能保護居民免受病毒感染，「是時候全面開放德州」，自10日起解除戴口罩令與店家人數限制；另一位共和黨籍的密西西比州州長瑞維斯(Tate Reeves)2日也附和，自3日起解除所有地方的口罩令，商家可全面恢復營業不受限制。

拜登3日在白宮橢圓辦公室受訪表示，這是重大錯誤，希望所有人都了解「口罩能讓情況有所不同」，當美國 在疫苗方面取得進步，當美國正在扭轉疫情的風口浪尖，最不需要的就是「一切都好，可以脫下口罩」的原始人思維；拜登以「舊石器時代的尼安德塔人(Neanderthal)」，比喻這種思維。

來源：ABC News YouTube頻道

在拜登公開批評後，瑞維斯透過推特表示，「我們應該相信美國人，而非侮辱他們。」

拜登說，他隨身攜帶一張卡片，上頭寫著截至昨天有51萬1874名美國人因新冠身亡，還會有更多人因此死去。拜登說，要到夏天才能讓人人都接種疫苗，這需要時間，「而且非常關鍵、關鍵、關鍵且關鍵的是遵循科學」，包括頻繁洗手、戴上口罩，且保持社交距離。

「我知道你們所有人都清楚此事，希望我們的民選官員也清楚這件事。」拜登說。

聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示，「現在還不到鬆綁所有限制的時機。」

地方衛生官員也群起呼籲民眾繼續謹守公衛建議，德州達拉斯郡衛生局局長菲利普・黃(Philip Huang)表示，大家都希望恢復正常，但現在還不是時候。

NBC：德州一線醫療人員仍不足

美國國家廣播公司新聞網(NBC) 報導，部分德州的醫師表示，即便如今個人醫療防護裝備、呼吸機和病床數都足夠，但第一線醫療人員不足，士氣不振，將難以應付下一波疫情。

德州貝勒醫學院臨床事務主任麥克戴維(James McDeavitt)表示，解封決定太過倉促，若目標是群體免疫，如今還沒達成，戴口罩與社交距離是群體免疫的重要媒介；休士頓每天還有1000例新病例，醫院每天收治200名新病人。

根據CDC資料，德州最近七天平均每日有7500起新確診病例，在每人接種疫苗比率上，德州在50州中排第47位；華盛頓郵報分析，德州與密西西比州的每日新冠死亡人數在美國都在前十。

華盛頓郵報報導，保守派人士樂見德州與密西西比州的做法；德州副州長帕特里克(Dan Patrick)表示，解除商家運作限制將可使數以百萬計的德州人更快恢復生計，德州眾議院議長費蘭(Dade Phelan)表示，當全州解封，民眾應該盡到預防病毒傳播的個人責任。

路透報導，全美50州迄今有34州均要求居民在公共場所戴上口罩，共和黨籍州長願意這麼做的少於民主黨州，佛羅里達州與南達科他州從未實施全州口罩令；但同時，共和黨治下的阿拉巴馬州與俄亥俄州持續下令戴口罩。

即便德州鬆綁規定，俄亥俄州與西維吉尼亞州都拒絕跟進，避免病毒蔓延。