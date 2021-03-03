拜登內閣人事首度受挫 白宮預算管理局長譚頓退出提名

面臨參院反對，拜登總統2日晚決定撤回原命華府智庫美國進步中心執行長譚頓為白宮預算局局長的任命，另覓新人選。(美聯社)

拜登 總統的內閣提名 人事遭逢第一次挫敗，白宮預算管理局(OMB)局長人選倪拉‧譚頓(Neera Tanden)的人事案面臨兩黨反對，她深諳任命案難以通過參院 ，2日向總統自請退出提名；拜登隨即接受譚頓退出提名，尊重她的成就與經歷，期望她未來仍能為拜登政府效命。

參院2日也投票，確認羅德島州州長吉娜．雷蒙多(Gina Raimondo)出任商務部部長；參院情報委員會則投票支持伯恩斯(William Burns)出任中情局(CIA)局長，不久後將舉辦全院投票。

拜登提名譚頓出任OMB局長，卻因她曾在推特發文批評兩黨人士，面臨兩黨議員的反對；這項人事案在西維吉尼亞州民主黨聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)2月公開表示反對後，於參院過關的機會渺茫。

譚頓在信中寫道，「遺憾，任命案獲得認可的前途迷茫，我不希望我的提名案持續，分散您其他施政要務的焦點。」

白宮2日發布拜登接受譚頓自請退出提名的訊息，拜登表示極其推崇她的成就表現、經驗和顧問建議，期待仍可在政府中發揮所長，並為政府工作帶來珍貴觀點。

譚頓退出提名，象徵拜登內閣提名的首次重大挫敗，23名內閣首長中有13位需經參院確認，大多數獲得民主黨全力支持。

拜登政府尚無明顯可能取代譚頓的人選，媒體彙整的口袋名單包括曾任眾院撥款委員會的OMB非裔副局長夏蘭達‧楊恩(Shalanda Young)、加州州長紐森(Gavin Newsom)的前幕僚長安‧歐萊莉(Ann O'Leary)，以及曾在兩位前總統任內擔任白宮國家經濟會議(NEC)主席的史波林(Gene Sperling)。

參院2日以84票對15票，通過雷蒙多出任商務部長的人事案；雷蒙多是羅德島州首位女性州長，她將提前結束第二任期，加入拜登的政府團隊。

作為商務部長，雷蒙多未來將管轄諸多機關，包括少數族裔經貿發展局(MBDA)、美國專利商標局(USPTO)，以及國家海洋暨大氣管理局(NOAA)。

雷蒙多在聽證會上表示，商務部將協助防疫病重振經濟，聚焦少數族裔面臨的結構性的不平等及低收入問題。

參院情報委員會主席華納(Mark Warner)表示，委員會2日匿名投票，支持伯恩斯出任CIA局長，希望全院「將毫不遲疑地邁向確認伯恩斯大使出任CIA局長的進程。」

伯恩斯在上月的聽證會中，不諱言表示中國是敵人，對抗中方「敵對且掠奪性的」領導風格，成為美國維護國安的關鍵。