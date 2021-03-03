拜登內閣人事首度受挫 白宮預算管理局長譚頓退出提名
拜登總統的內閣提名人事遭逢第一次挫敗，白宮預算管理局(OMB)局長人選倪拉‧譚頓(Neera Tanden)的人事案面臨兩黨反對，她深諳任命案難以通過參院，2日向總統自請退出提名；拜登隨即接受譚頓退出提名，尊重她的成就與經歷，期望她未來仍能為拜登政府效命。
參院2日也投票，確認羅德島州州長吉娜．雷蒙多(Gina Raimondo)出任商務部部長；參院情報委員會則投票支持伯恩斯(William Burns)出任中情局(CIA)局長，不久後將舉辦全院投票。
拜登提名譚頓出任OMB局長，卻因她曾在推特發文批評兩黨人士，面臨兩黨議員的反對；這項人事案在西維吉尼亞州民主黨聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)2月公開表示反對後，於參院過關的機會渺茫。
譚頓在信中寫道，「遺憾，任命案獲得認可的前途迷茫，我不希望我的提名案持續，分散您其他施政要務的焦點。」
白宮2日發布拜登接受譚頓自請退出提名的訊息，拜登表示極其推崇她的成就表現、經驗和顧問建議，期待仍可在政府中發揮所長，並為政府工作帶來珍貴觀點。
譚頓退出提名，象徵拜登內閣提名的首次重大挫敗，23名內閣首長中有13位需經參院確認，大多數獲得民主黨全力支持。
拜登政府尚無明顯可能取代譚頓的人選，媒體彙整的口袋名單包括曾任眾院撥款委員會的OMB非裔副局長夏蘭達‧楊恩(Shalanda Young)、加州州長紐森(Gavin Newsom)的前幕僚長安‧歐萊莉(Ann O'Leary)，以及曾在兩位前總統任內擔任白宮國家經濟會議(NEC)主席的史波林(Gene Sperling)。
參院2日以84票對15票，通過雷蒙多出任商務部長的人事案；雷蒙多是羅德島州首位女性州長，她將提前結束第二任期，加入拜登的政府團隊。
作為商務部長，雷蒙多未來將管轄諸多機關，包括少數族裔經貿發展局(MBDA)、美國專利商標局(USPTO)，以及國家海洋暨大氣管理局(NOAA)。
雷蒙多在聽證會上表示，商務部將協助防疫病重振經濟，聚焦少數族裔面臨的結構性的不平等及低收入問題。
參院情報委員會主席華納(Mark Warner)表示，委員會2日匿名投票，支持伯恩斯出任CIA局長，希望全院「將毫不遲疑地邁向確認伯恩斯大使出任CIA局長的進程。」
伯恩斯在上月的聽證會中，不諱言表示中國是敵人，對抗中方「敵對且掠奪性的」領導風格，成為美國維護國安的關鍵。
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