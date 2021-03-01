高調重返 川普否認組新黨 暗示2024再選總統

前總統川普28日高調現身保守派CPAC會議，重砲批評拜登政策，除表示不會另組政黨外，也暗示可能在2024年再度選總統。(路透)

卸任不滿兩個月的前總統川普 ，28日高調重返全國視野。他在「保守派政治行動會議」(CPAC)發表閉幕演講，重砲批評拜政府政策，並力證自己在全國政壇的強勁實力；除表示不會另組政黨外，他也暗示可能在2024年再度選總統；他表示已準備好清除黨內異己，在2022年期中選舉發揮主要作用。

伴隨「天佑美國 」(God Bless The U.S.A.)的歌聲響起，川普28日下午在佛州奧蘭多舉辦的CPAC現身，儘管遲到一個多小時，但現場熱情不減，在全場「USA」的歡呼聲中，川普先問「你們想我了嗎？」

「我今天站在你們面前宣告，我們四年前開始的這場無與倫比的旅程遠未結束。 」川普表示，「我想讓你們知道，我將繼續與你們並肩作戰」，暗示自己將在2024年再選總統，說會「第三次擊敗民主黨」。

他說，美國的未來、文化、體制、邊境、最珍視的價值，正處歷史掙扎，「我們的安全、繁榮、作為美國人的特性(identity)處境危殆，前所未有」，但「我們最終會贏，美國將更強大、更偉大」。

「短短一個月時間，我們從『美國第一』變成『美國最後』。」川普抨擊拜登總統上任對移民乃至重啟學校的各項政策，稱拜登上任首月是美國現代歷史上最糟糕，指他的政策反工作、反家庭、反邊境、反能源、反女性、反科學，他刻意又把新冠病毒稱為「中國病毒」，並喊話拜登「現在就給我把學校開了」。

他說自己不會另起爐灶新建黨派，「我們已經有共和黨 了，那是假新聞的說詞」；川普表示，共和黨未來要做一個捍衛美國工薪家庭社會、經濟與文化利益和價值的黨派，不計膚色、種族或宗教信仰，「共和黨相信，公民的需求必須優先。」

他並表示，共和黨很團結，唯一的分歧就是華府某些建制派在對抗全美其他所有人，「我將積極行動，選上強大、強硬、聰明的共和黨領袖」；「在你們的幫助下，我們將贏回參眾兩院、共和黨總統贏回白宮。」川普還「明知故問」道：「我想知道，他(贏回白宮的共和黨總統)會是誰呢？」

過往卸任總統多在離任後保持低調，川普此次發表兩個多小時演說的CPAC，是其卸任後共和黨首個重大活動，與會者整個周末都沉浸在川普「大選舞弊」的不實指控中，並否認川普對國會暴亂負有任何責任，同時他們也繼續討伐「取消文化」、極端社會主義和大科技公司，凸顯共和黨風向已偏離主流政治軌道，進一步向極右轉變。川普也在演講中重批最高法院「沒有膽量推翻一場被操控的選舉」。

CPAC在川普出場前的視頻中，反覆宣稱保守派為捍衛自由，不惜一切對抗美國的社會主義之勢，更把川普塑造成在美國國內與國際社會對抗社會主義與共產主義的最有力鬥士。

CPAC是美國保守聯盟(American Conservative Union)年度盛事，首屆大會可追溯到1974年，前總統雷根曾是首位主講嘉賓；CPAC也多次在立場上反覆，例如2016年曾對川普警覺，導致後者取消了在會上演講的計畫，但之後一年又對川普全然接受。

該聯盟前主席卡登納斯(Al Cardenas)28日表示，此次會議將是川普的加冕禮(coronation)，「他將繼續確保讓人們知道，他才是共和黨實際上的領導，而那些不願追隨其腳步的人，將付出代價」。