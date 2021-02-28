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川規拜隨 與中國科技交易若危及國安 3月起禁止

編譯潘勛╱綜合27日電

熟知內情人士表示，為對付中國的科技威脅，拜登政府打算沿用川普時代的規定，讓商務部有權判定，凡與中國交易科技，有危及美國國安之虞，得加以禁止，而且不管商界的反對，自3月起生效。

「華爾街日報」報導，拜登政府沿用川普這項政策，部分原因是想保障美國供應鏈安全無虞；但由科技、電信、金融等產業，有不少公司表示，這項規定恐將損及創新，有害競爭，希望能推遲生效，直到拜登政府更廣泛審核美國對中國科技政策後再決定。

消息人士表示，拜登政府打算推動川普去年11月制定的該規定，是擔憂如果擋下或放鬆，會釋出錯誤訊息，讓人誤會新政府對中舉措較為軟弱，而招致批評。

另一名知情人士表示，政府官員曾向業界打招呼，表示執行該規定時不會太強勢，或能減輕衝擊；話雖如此，商界代表仍指出，該規定仍將讓各公司，尤其是規模較小的公司，為遵循法規而承受可觀的新成本及不確定性。

一位知情人士指出，拜登政府從沒說執行規定會有所節制。

由亞馬遜、花旗集團到沃爾瑪等一群大公司執行長組成的「商業圓桌會議」(Business Roundtable)1月曾建議商務部，說該規定「依其現有形式，對美國企業行不通，而且若沒可觀修訂，不宜考慮敲定頒行。」

業者認為，現有規定制定得「負擔太沉重」，可能損及經濟又無法增進國家安全。

商務部派代表回應說，會繼續聽取公眾對該規定的意見，直到3月22日才定案；這名代表說，「信賴得過的資訊業、通訊科技業及服務業，對我國國家安全、經濟安全至關重要，依然是拜登、賀錦麗政府施政最高要務。」

按商務部估計，該規定會影響到450萬家大中小型企業，要求他們採購或交易精密科技，但對方是法規認定的「敵對外國」，屆時必須取得政府同意，不然得面臨解約。

根據規定的草稿版本，涉及美國基礎設施、網絡及衛星操作、大型數據儲存、互聯網廣獲使用的連網軟體、先進電腦運算、無人機、自動化系統或先進機器人，這些科技交易都得接受新規定監督。

拜登 美國 商務部

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