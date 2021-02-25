一劑就有效 嬌生疫苗最快周末批准

FDA表示，嬌生生產的單一劑新冠疫苗效能及安全無虞，可望本周末成為第三款獲FDA緊急授權使用的新冠疫苗。(路透)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA )24日表示，嬌生 公司(Johnson & Johnson)單一劑的新冠疫苗 效能與安全無虞，可望本周末成為第三款獲FDA緊急授權使用(emergency use authorization，簡稱EUA)的新冠疫苗；白宮官員24日表示，FDA核准嬌生疫苗後，聯邦政府最快將在下周配送300萬到400萬劑疫苗到各州、藥房和社區健康中心。

FDA24日表示，嬌生疫苗的效能約66.1%，能有效遏止病毒傳播。

嬌生的疫苗若獲准EUA，將成為美國第三款新冠疫苗，以在任何新病毒變種造成威脅之前，加速擴大民眾免疫，緩和新增確診、住院及死亡。

公衛官員樂見新疫苗加入免疫行列，惟FDA審查4萬4000位受試者的研究後發現嬌生疫苗雖然只要打一劑，效能不如打兩劑的輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)來得好，但「符合特定成功的標準」。

公衛專家表示，嬌生疫苗獲准後，民眾不需等待接種第二劑，即可獲得保護力，這在對抗致命疾病時很關鍵。

嬌生的研究報告指出，疫苗不僅能減緩無症狀患者傳播病毒，還能減輕無症狀輕微病毒的傳播。

公衛專家表示，能夠阻止病毒傳播的疫苗相當關鍵，這是遏止病毒擴散並緩和疫情的重要契機；病毒廣泛擴散的主因之一，就是無症狀傳播。

FDA表示，嬌生生產的單一劑新冠疫苗效能及安全無虞，可望本周末成為第三款獲FDA緊急授權使用的新冠疫苗。圖為醫務人員在疫苗三期臨床試驗時準備注射。(路透)

消息人士透露，FDA顧問小組訂26日開會，最快將在周末前決定是否批准嬌生疫苗EUA；該疫苗是在美國、拉丁美洲和南非的4萬4000名成年人測試其疫苗，但FDA分析也警告，尚不清楚該疫苗對各種變種病毒的效果。

嬌生第一批疫苗可望於3月底配送約2000萬劑到全美，足以把全國接種比率提升到約20%；該公司6月底前還將提供1億劑。

輝瑞-德國BioNTech和莫德納的兩劑試疫苗則會在3月底前讓1億人具備免疫力。

白宮抗疫小組協調員齊安茲(Jeff Zients)說，如果疫苗獲得EUA，「我們將毫不遲疑地配發疫苗。」

官員23日告訴各州州長將會有300萬到400萬劑，很可能是根據嬌生告訴國會將會有400萬劑在取得EUA後就能出貨的說法。