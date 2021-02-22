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BBC揭祕辛 川普曾想用空軍一號載金正恩

航空業配合防疫 將提供政府旅客個資建立接觸史名單

編譯林梅婕╱綜合21日電

聯邦公衛當局先前曾要求航空公司提供國際旅客的資料以協助建立新冠肺炎接觸史名單，卻遭業者拒絕；然而，這項決定如今卻已出現急轉彎，全美共七家航空公司宣布將配合政府提供乘客個人資料。

聯邦衛生部於去年2月發布一項臨時政策，要求航空公司收集國際旅客的重要個人資訊，包括電子郵件和電話號碼等，並要求業者在24小時內提供，以便公衛官員能即時向可能被感染的民眾發出通知警訊。

不過當時業者們卻以公司無法在24小時內提供這些資訊為由，稱至少需要一年的時間才能建立對應的作業系統，因此拒絕協助政府。

美國航空協會(Airlines for America, A4A)也曾表示抗議，認為政府資料庫已掌握一定程度的訊息，而收集這些資料並非業者的職責；但他們也提出替代的方案，建立一套可收集乘客資訊的獨立網站和應用程式，雖然網站已開發完成，卻未曾使用。

公衛官員聲稱，依照現有的法規單靠政府掌握接觸者追蹤名單需花費近兩周的時間，恐怕無法追上病毒傳播的速度，呼籲聯邦政府進行改善，衛生部表示：「若不能有一套高效的接觸者資料追蹤系統，在第一位感染者出現時無法及時阻止，有再多的追蹤名單都沒有用。」

美國航空協會上周末已宣布，協助建立追蹤者名單的志願計畫已準備就緒，乘客可依照自主意願提供相關資料，包括法定性名、兩組連絡電話、電子郵件，以及美國境內的永久或短期居住地址。

參加的業者共有阿拉斯加航空(Alaska Airlines)、美國航空(American Airlines)、達美航空(Delta Air Lines)、夏威夷航空(Hawaiian Airlines)、捷藍航空(JetBlue Airways)、西南航空(Southwest Airlines)及聯合航空(United Airlines)。

美國航空協會主席兼執行長加里奧(Nicholas Calio)表示：「我們希望透過實施這些措施，能加速放寬國際旅遊的限制，為社會和經濟開放提供更大的好處。」

美國 夏威夷 聯邦政府

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