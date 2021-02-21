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不像梅蘭妮亞神祕 第一夫人吉兒首月行程滿檔

記者胡玉立／綜合報導
第一夫人吉兒·拜登。(Getty Images)
第一夫人吉兒·拜登。(Getty Images)

第一夫人吉兒·拜登(Jill Biden)成為白宮女主人一個月以來，在在呈現出與前任第一夫人梅蘭妮亞．川普(Melania Trump)截然不同的行事風格；行事歷活動滿檔的吉兒，顯然不在乎有沒有響亮動人的宣傳「口號」，她關注的領域範疇很廣，未來會如何發揮第一夫人影響力，目前也還不確定，但吉兒告訴她身邊的幕僚：一切將會「自然開展」。

這一個多月，吉兒除了維持在北維吉尼亞州社區學院教職，還參加了多場訪談及露面活動，積極展現輔佐拜登總統推行政策的熱情；她曾表示，軍人家庭、癌症研究、免費社區學院和一般教育領域，是她擔任第一夫人時會持續關心的事。

了解吉兒的人士指出，這幾十年來，吉兒一直同時進行多重工作任務。現在的問題是，第一夫人必須承擔更多責任，吉兒能否成功？

在吉兒身為第二夫人時擔任她公關的奧唐納(Courtney O'Donnell)表示，「吉兒一直都是工作滿檔，對大多數人來說很多，但對她來說，這很自然。吉兒不是為了忙而忙。她深受自己具備各領域知識和能有所作為的想法驅使。」

有線電視新聞網(CNN)撰稿人和「美國現代第一夫人的優雅與力量」(First Women: the Grace and Power of America's Modern First Ladies)作者凱特‧布勞爾(Kate Andersen Brower)比較了梅蘭妮亞和吉兒的區別。

布勞爾指出，梅蘭妮亞在白宮不想失去自己的神祕感，經常遁形或在公共場合保持沉默，也藉此避免受人審視。川普粉絲也不期盼看到她「好相處」，面對梅蘭妮亞身穿昂貴設計師華服、高不可攀的特質，川迷只是大讚「優雅」、「堅定」，從來不會說「她和我們一樣！」。

但布勞爾說：「吉兒也很優雅，她卻不像是個服裝展示架，更像是個吃苦耐勞的人。這位第一夫人不只是關於表相和拍照而已。」

了解吉兒的人說，她過去幾周的表現，已證明她已起跑，而且因為疫情對美國的影響甚鉅，她的步伐更加緊迫。一位白宮官員說，吉兒對於疫情對婦女的影響特別擔憂，「她知道婦女感到絕望，急著想讓她們知道自己看到了她們。」

布勞爾將吉兒與第32任總統夫人愛蓮娜．羅斯福(Eleanor Roosevelt)相比，指她們的夫婿都是在危機中入主白宮，對於善用第一夫人平台，有著相同的急迫感。

至於吉兒本人，1月在與州長配偶的視頻會議中曾表示，她會善用每天每分每秒，絕不會把第一夫人頭銜視為理所當然，她會讓自己一直被人看見。吉兒說：「我向自己保證，即使這身分平台並不是我求來的，我也絕對不會浪費它。」

梅蘭妮亞 白宮 拜登

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