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麥康諾與川普撕破臉 選後支持度驟跌29%

記者顏伶如／綜合報導
參院少數黨領袖麥康諾(右)與前總統川普(左)撕破臉，遭川普痛批後，他的支持度大跌。圖為去年11月4日兩人在肯塔基州的一場造勢活動上。(路透)
參院少數黨領袖麥康諾(右)與前總統川普(左)撕破臉，遭川普痛批後，他的支持度大跌。圖為去年11月4日兩人在肯塔基州的一場造勢活動上。(路透)

根據最新民調，參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)與前總統川普公開撕破臉之後，在故鄉肯塔基州共和黨選民之間的民意支持度，已從去年11月大選前的70%，暴跌到目前的41%。

先前以參院多數黨領袖身分在國會為川普一路護航的麥康諾，大選過後卻多次打臉企圖推翻選舉結果且持續

散布選舉陰謀論的川普；1月6日國會山莊暴動事件後，麥康諾更多次公開批評川普，成為川普大肆撻伐的對象。

民調機構「晨間諮詢」(Morning Consult)16日公布最新民調統計指出，在肯塔基州共和黨選民中，麥康諾支持度從大選之前的70%，下降到目前的41%，如今更有54%選民對麥康諾表現感到不滿意，是所有共和黨籍聯邦參議員中，從11月大選到今年川普彈劾審訊期間，民調表現前後對比落差最戲劇化的個案。

麥康諾目前的選民支持度，幾乎比川普在位期間的民調還更低；根據多項民意調查統計，川普任期即將結束之際，施政滿意度約在39%至51%之間。

自從參院彈劾審訊13日投票結果讓川普無罪過關之後，麥康諾面臨共和黨內挺川派黨員日漸高漲的反彈聲浪；在表決中，麥康諾投票反對彈劾川普，理由是彈劾已卸任總統並不符合憲法規定；但彈劾案結束後，他卻發言重批川普，明指川普對於煽動國會暴動必須負起「實質責任與道德責任」。

川普15日發表聲明寫道，麥康諾是個「陰鬱、沉悶而且不會笑的政客，如果共和黨參議員還要跟他走在一起，他們將永遠無法贏得選舉。」

麥康諾不須在2022年角逐連任，但多位共和黨國會議員卻已經提出警告，包括佛州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)、威斯康辛州聯邦參議員強生(Ron Johnson)、南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)指稱麥康諾批評川普的聲明，將對共和黨造成傷害，甚至會影響共和黨重奪國會多數席次。

川普 麥康諾 共和黨

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