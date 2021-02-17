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眾院民主黨紓困案7重點 每戶減稅3100元

記者顏伶如／綜合報導
川普彈劾案結束，拜登總統全力推動新冠紓困法案，5日邀請國會參眾兩院民主黨議員，包括眾議長波洛西等到白宮協調，如何儘快完全立法。(美聯社)
川普彈劾案結束，拜登總統全力推動新冠紓困法案，5日邀請國會參眾兩院民主黨議員，包括眾議長波洛西等到白宮協調，如何儘快完全立法。(美聯社)

規模1.9兆元疫情紓困法案在眾院委員會連續過關，2月底之前可望整合成包裹法案送交全院表決。雖然共和黨眾議員以法案金額過於龐大為由，共計提出數百條增修條文，但民主黨方面最後得以讓法案完整保存，理由是需要大手筆振興方案，才能避免美國經濟受到疫情重挫之後，變得復甦緩慢，痛苦艱辛。

非黨派華府智庫「城市布魯金斯稅收政策中心」(Urban-Brookings Tax Policy Center)指出，眾院民主黨法案可望讓每個家庭平均減稅3100元。

美聯社報導，眾院民主黨推出的新冠紓困法案，七大重點包括：

1 發放第三輪紓困支票

個年收入7萬5000元以下、夫妻合併報稅家庭年收入15萬元以下，可以拿到1400元或2800元紓困現金票。個人年收入超過10萬元，家庭年收入超過20萬元，則失去領取資格；這一回合紓困支票發放總共耗資4220億元預算。

2 育有子女的家庭，獲得更多減稅

根據現行法律，絕大多數納稅人申報聯邦所得稅時，每名子女可扣抵最高2000元。眾院民主黨團法案當中，將減稅(tax break)額度提高到6歲到17歲每名孩童扣抵3000元，6歲以下每名孩童扣抵3600元。

3 對各州、城市政府及原住民部落提供共計3500億元援助

4 對全美學校提供援助

共計1300億元將做為幼稚園至高中12年級學校減少班級人數、調整教室布置以符合保持社交距離規定、改善教室通風系統、添購個人防護裝備之用。學校也可以透過補助經費加聘護士、輔導老師，並推出暑修課程。

另外400億元則用來補助大學院校的防疫相關開銷，並提供緊急救濟金協助學生購買食物、電腦設備以及補貼房租。

5 企業援助

航空公司以及符合資格的包商將可獲共計150億元紓困貸款，前提是業者必須承諾今年9月前都不會讓勞工放無薪假。另外250億元將做為餐廳、酒吧紓困之用，以及72餘億元專門為小企業提供的「薪資保護貸款項目」(Paycheck Protection Program，PPP)。

6 聯邦政府提供的額外失業津貼，從每周300元調為每周400元

7 2025年6月之前，達到聯邦最低工資調至時薪15元的目標

紓困 眾院 民主黨

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