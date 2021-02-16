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拜登政府首位下台官員！白宮副發言人「威脅記者」請辭

聚焦疫情、復甦經濟 拜登將參加G7領袖會

編譯林育正／綜合15日電

白宮宣布拜登總統將在19日將參加七大工業國(G7)領袖的虛擬會議，屆時主題將聚焦在如何戰勝新冠肺炎疫情，以及全球經濟復甦。

白宮於14日表示：「拜登總統將聚焦在全球如何同心協力抗疫，包括疫苗製造、配送與供給；以及持續合作提升各國抗疫能力，對抗潛在傳染病的威脅，並建立衛生安全金援計畫。」

19日的會議將是G7自2020年4月後首次開會，屆時將由英國首相強生(Boris Johnson)主持，與會國包括法國、日本、德國、義大利、英國與加拿大；本次G7虛擬會議，也是6月G7高峰會前的先行會談。

白宮還透露，拜登的發言將具將全球經濟復甦，包括所有工業化國家維持經濟支持，重建國際共同經濟秩序的重要性；拜登也將討論各國必須進行投資強化共同競爭力，以及改寫全球經貿規則，應對來自中國的經濟挑戰，也將對氣候變遷表示關注。

拜登先前就曾表示，他有意在川普過去幾年與各國疏遠的狀況下，重新強化與各友邦的合作，藉此也將幫助美國對抗疫情，以及對抗中國的崛起。

拜登上任後，便撤回前總統川普退出世界衛生組織(WHO)的計畫。他也積極與世界各國領袖通話，包括中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)；過去川普曾希望擴大G7規模，納入俄羅斯與其他國家。

拜登 G7 白宮

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