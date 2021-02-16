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拜登政府首位下台官員！白宮副發言人「威脅記者」請辭

恢復傳統 拜登大衛營度假、和孫女打電玩「勉強贏了」

編譯徐薏茹／綜合15日電
拜登總統就任後，恢復前往白宮附近大衛營周末度假與議事的傳統。圖為拜登總統12日傍晚穿著休閒，登機前大衛營。(Getty Images)
拜登總統就任後，恢復前往白宮附近大衛營周末度假與議事的傳統。圖為拜登總統12日傍晚穿著休閒，登機前大衛營。(Getty Images)

拜登總統上周末與孫女娜歐蜜(Naomi Biden)一同前往大衛營(Camp David)度假，娜歐蜜也在社群媒體發布和拜登一同玩「瑪利歐賽車」(Mario Kart)的照片。

大衛營為總統休假地，位於馬里蘭州山區，距離華府僅60哩，該地擁有保齡球館、射箭場等度假設施；自1943年羅斯福總統首度將大衛營作為個人休憩處後，前往該地度假便成為歷屆總統的傳統，但前總統川普例外，他較偏好自己的私人俱樂部。

拜登離開華府前告訴記者他的主要周末計畫是「和家人出去，做我們一直做的事。」拜登孫女上周六晚上在Instagram發布和拜登一起打電玩的動態，並寫到：「有點生疏，但他還是贏了(勉強贏)。」

拜登也在大衛營辦公，包括與國家安全顧問會面，並就川普彈劾案裁定無罪後發表聲明。

拜登總統就任後，恢復前往白宮附近大衛營周末度假與議事的傳統。圖為拜登總統12日傍...
拜登總統就任後，恢復前往白宮附近大衛營周末度假與議事的傳統。圖為拜登總統12日傍晚穿著休閒，第一夫人吉兒，搭車前往機場赴大衛營度周末。(Getty Images)

羅斯福曾根據1933年英國作家詹姆斯·希爾頓的小說「消失的地平線」，為大衛營取了一個夢幻名字：「香格里拉」，1953年艾森豪總統將此地改名為「大衛營」，大衛是艾森豪父親及孫子的名字。

除了作為度假營地，大衛營在歷史上向來是外交談判及政策討論的重要場所，營地放鬆的氣氛有助於建立關係。

1943年羅斯福在大衛營招待英國首相邱吉爾，為之後的諾曼地登陸奠定基礎，邱吉爾是第一位造訪大衛營的外國領袖。

1978年卡特總統邀請以色列總理比金(Menachem Begin)和埃及總統沙達特至大衛營會談，最終簽訂和平條約「大衛營協議」，促進兩國和平。

911恐怖攻擊事件當時，小布希曾撤退至大衛營，與內閣討論如何反應。

2012年，歐巴馬在大衛營舉辦G8高峰會，各國領袖齊聚一堂，住在營地的小木屋內，空閒時可隨意晃晃。

不過，川普則未曾在大衛營招待外國政要，他曾開玩笑對記者說：「你知道你會喜歡它多久嗎？大概30分鐘。」

拜登 川普 英國

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