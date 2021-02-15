逾百前共和黨官員「反對川普」 擬出走組第三黨

百餘名前任共和黨籍官員不願正面對抗前總統川普（圖），正在商議籌組立場中間偏右的第三政黨。(美聯社)

四名消息人士透露，百餘名前任共和黨 籍官員由於不願正面對抗前總統川普 ，不願譴責川普企圖顛覆美國民主，目前正在商議籌組立場中間偏右的第三政黨，但此舉就連投票贊成彈劾川普的共和黨國會議員也不支持。

路透報導，籌組第三勢力的討論目前處於草創階段，參與成員包括前任共和黨籍議員，以及曾在雷根、老布希、小布希及川普等共和黨總統執政期間任職的政府官員，還有前任共和黨籍大使、共和黨選舉策略顧問等。

然而，上月支持彈劾川普的伊利諾州聯邦眾議員 金辛格(Adam Kinzinger)和另九名共和黨眾議員告訴路透，他不會支持成立第三黨。

另一名支持彈劾的聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney，懷俄明州)也反對「任何分裂政黨的努力」。

少數共和黨官員支持分拆政黨，但坦言「理論上」很難落實，存在許多系統上的障礙。

知情人士說，120多人在上周舉行一場Zoom視訊會議中，討論脫離共和黨另行組黨的提議，創黨精神將以「有操守的保守主義」(principled conservatism)為綱領，內容包括遵守憲法及法律。參與討論的共和黨員說，這些原則都已遭川普嚴重踐踏。

對於成立第三政黨之後的目標，消息人士透露，除了推派候選人參加某些選舉之外，也會跳脫政黨框架，為立場為中間偏右的共和黨、無黨籍或民主黨候選人背書。

前任眾院共和黨會議首席政策主任、2016年曾以獨立身分參加總統大選的麥馬林(Evan McMullin)表示，12日的Zoom視訊會議便是由他擔任共同主持人。

麥馬林說，與其他共和黨前任官員一起發起會議的動機，是因為川普對共和黨員的掌控、共和黨越來越走向排外主義(nativist)道路，令人感到憂心。

路透指出，這場視訊會議與會者包括川普任內的國土安全部法律事務長米特尼克(John Mitnick) 、前賓州選出聯邦眾議員鄧特(Charlie Dent)、川普任內的國安部助理部長伊莉莎白‧紐曼(Elizabeth Neumann)、川普任內的國安部長的幕僚長泰勒(Miles Taylor)。

被媒體問到某些共和黨員可能另行組黨時，川普競選團隊前任首席顧問米勒(Jason Miller)回答：「當這些失敗者投票給拜登的時候，他們就已經脫離共和黨了。」