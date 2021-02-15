我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2763萬 逾48.5萬死

川普律師慶彈劾案判無罪！斥媒體「分裂美國」

逾百前共和黨官員「反對川普」 擬出走組第三黨

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合報導
百餘名前任共和黨籍官員不願正面對抗前總統川普（圖），正在商議籌組立場中間偏右的第三政黨。(美聯社)
百餘名前任共和黨籍官員不願正面對抗前總統川普（圖），正在商議籌組立場中間偏右的第三政黨。(美聯社)

四名消息人士透露，百餘名前任共和黨籍官員由於不願正面對抗前總統川普，不願譴責川普企圖顛覆美國民主，目前正在商議籌組立場中間偏右的第三政黨，但此舉就連投票贊成彈劾川普的共和黨國會議員也不支持。

路透報導，籌組第三勢力的討論目前處於草創階段，參與成員包括前任共和黨籍議員，以及曾在雷根、老布希、小布希及川普等共和黨總統執政期間任職的政府官員，還有前任共和黨籍大使、共和黨選舉策略顧問等。

然而，上月支持彈劾川普的伊利諾州聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger)和另九名共和黨眾議員告訴路透，他不會支持成立第三黨。

另一名支持彈劾的聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney，懷俄明州)也反對「任何分裂政黨的努力」。

少數共和黨官員支持分拆政黨，但坦言「理論上」很難落實，存在許多系統上的障礙。

知情人士說，120多人在上周舉行一場Zoom視訊會議中，討論脫離共和黨另行組黨的提議，創黨精神將以「有操守的保守主義」(principled conservatism)為綱領，內容包括遵守憲法及法律。參與討論的共和黨員說，這些原則都已遭川普嚴重踐踏。

對於成立第三政黨之後的目標，消息人士透露，除了推派候選人參加某些選舉之外，也會跳脫政黨框架，為立場為中間偏右的共和黨、無黨籍或民主黨候選人背書。

前任眾院共和黨會議首席政策主任、2016年曾以獨立身分參加總統大選的麥馬林(Evan McMullin)表示，12日的Zoom視訊會議便是由他擔任共同主持人。

麥馬林說，與其他共和黨前任官員一起發起會議的動機，是因為川普對共和黨員的掌控、共和黨越來越走向排外主義(nativist)道路，令人感到憂心。

路透指出，這場視訊會議與會者包括川普任內的國土安全部法律事務長米特尼克(John Mitnick) 、前賓州選出聯邦眾議員鄧特(Charlie Dent)、川普任內的國安部助理部長伊莉莎白‧紐曼(Elizabeth Neumann)、川普任內的國安部長的幕僚長泰勒(Miles Taylor)。

被媒體問到某些共和黨員可能另行組黨時，川普競選團隊前任首席顧問米勒(Jason Miller)回答：「當這些失敗者投票給拜登的時候，他們就已經脫離共和黨了。」

共和黨 川普 眾議員

上一則

企業主到處打聽：員工拒打疫苗 可以解雇嗎？

下一則

共和黨抓倒戈叛徒 7參議員被貼「紅皮藍骨」標籤

延伸閱讀

川普律師大肆慶祝彈劾案判無罪！痛斥媒體「分裂美國」

川普律師大肆慶祝彈劾案判無罪！痛斥媒體「分裂美國」
川普再次躲過彈劾 但難逃數波「訴訟硬仗」

川普再次躲過彈劾 但難逃數波「訴訟硬仗」
葛理漢：川普仍是共和黨內「最強大力量」

葛理漢：川普仍是共和黨內「最強大力量」

葛理漢將會川普 討論共和黨未來

葛理漢將會川普 討論共和黨未來

熱門新聞

蔣凱文（左）和帕莉相識一年後訂婚。(取自臉書)

耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

2021-02-09 23:11
比爾蓋茲曾在2015年神準預言全球將爆發傳染病大流行。美聯社

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

2021-02-08 07:10
潘勤軒2009年高中時曾代表美國隊參加國際奧數賽並奪得銀牌，也是鋼琴好手，是麻省理工學院學生中的風雲人物。(取自推特)

偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」

2021-02-11 06:00
潘勤軒(左一)和帕莉在麻省理工學院的一場舞會上。(取自臉書)

耶魯命案死者未婚妻 與潘某合影曝光 警不排除有戀情

2021-02-12 22:54
拜登總統。(美聯社)

10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定

2021-02-12 18:43

舊金山怎麼了？ 治安壞到連偵探也遇死刼

2021-02-11 00:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡

疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡
CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重

CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重
中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起

中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起
世衛專家查疫源 2019年12月武漢已有13種病毒株

世衛專家查疫源 2019年12月武漢已有13種病毒株
「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪

「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪