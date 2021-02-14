共和黨眾議員爆料：暴動當時 麥卡錫電話飆罵川普

眾院少數黨領袖麥卡錫13日被爆料指在元月6日暴動當天，曾與川普通電話，證明川普已知支持者攻占國會的暴行。(美聯社)

川普 二次彈劾案13日審判最後幾個小時，眾院彈劾監察人原欲傳喚共和黨 眾議員布特勒(Jaime Herrera Beutler)等證人到場；因布特勒12日晚推文，揭露眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)在國會暴亂伊始，曾致電川普飆罵，要求川普公開制止暴行，遭川普拒絕；但民主黨 傳喚證人的構想，在共和黨威脅也要傳喚逾300名證人之後，雙方協議作罷。

布特勒是投票支持彈劾的共和黨人之一，她在推文中呼籲元月6日當天在麥卡錫打電話給川普時，站在川普身邊的「愛國者」挺身而出，公開川普行徑。

布特勒回憶道：「當麥卡錫總算讓川普接聽電話，要求他有力制止暴動時，川普先是亂說攻入國會的是反法西斯分子。但麥卡錫駁斥川普，說那些人是川普的支持者。據麥卡錫表示，那時總統說：『好吧，凱文，我想這些人比你對選舉結果更感到沮喪。』」

有線電視新聞網(CNN)引述消息人士說法表示 ，麥卡錫當時氣憤以髒話回答川普：「你他X的以為在跟誰說話？」麥卡錫打電話給川普時，支持川普的MAGA暴徒正在砸碎他國會辦公室的窗戶。美國廣播公司(ABC)報導則稱，麥卡錫在電話中告訴川普，他聽到眾院房間外有人開槍。

布特勒聲明指出，她的說法不應讓人感到意外，因為在她做出贊成彈劾川普的決定時，早已將相關細節告訴她選區華盛頓州地區的人民。

其實在12日的審判過程中，另有阿拉巴馬州共和黨參議員圖博維爾(Tommy Tuberville)表示，1月6日下午2點剛過，他曾打電話給川普說：「總統先生，他們(安全人員)已經帶開了副總統。他們要我掛掉電話，我得走了。」這也表示川普當時應知道包括潘斯等人正處於危險中；不過，川普律師團隊否認川普知道潘斯等人身陷險境。

由於圖博維爾堅持自己的說法，羅德島州民主黨參議員懷特豪斯(Sheldon Whitehouse)主張應暫停審判，讓圖博維爾和麥卡錫宣誓作證。懷特豪斯表示，釐清川普在暴亂當天到底知道多少，川普律師團隊「負有道德責任」。

13日審理開始不久，眾院彈劾監察人民主黨眾議員拉斯金(Jamie Raskin)要求傳喚布特勒等人作證。經表決，參議員以55比45批准傳喚證人。但共和黨威脅傳喚300多名證人，民主黨人於是迅速放棄這項提議。

與此同時，支持「匿名者Q」陰謀論的共和黨新科議員格林(Marjorie Taylor Greene)格林，13日上推特對布特勒展開猛烈攻擊，她指責布特勒「不斷送給民主黨禮物」，先是投票支持彈劾無辜的川普，現在又成了民主黨人馬戲團審判的證人工具。她最後語帶威脅寫道，「川普忠誠的7500萬選民都在看。」