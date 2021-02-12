「這是不公的袋鼠審判」 共和黨人擬讓川普脫罪

堅定挺川的共和黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利11日批評彈劾案審理的處理方式，形容為不公平的「袋鼠審判」(kangaroo trial)。(Getty Images)

儘管眾院彈劾監察人的陳述似乎很震撼，重新觀看1月6日的國會暴亂影片更是怵目驚心，但許多共和黨參議員 仍打算讓川普 無罪；有人將國會暴亂和去年夏天的種族正義抗議相互比較，有人批評彈劾審判的處理方式；共和黨密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)11日更形容為不公平的「袋鼠審判」(kangaroo trial)。

南卡羅萊納州共和黨參議員葛理漢(Lindsey Graham)10日彈劾監察人陳述後指出，他簡直不敢相信「我們差點就這樣失掉國會大廈」；但他也說，他對於是否要判川普無罪，想法並沒有改變，「我認為今天之後，主張無罪釋放的票數會比昨天多。」

印第安納州共和黨參議員布朗(Mike Braun)表示，監察人的視覺呈現很「吸睛」，但「彈劾過程一開始就存在缺陷，面對是非曲直與事實，會因此得出不同的結論。」

德州共和黨參議員克魯茲(Ted Cruz)表示，川普與挺川者暴動之間沒有直接聯繫，「包括民主黨參議員在內的每一個政治候選人都曾使用過和川普一樣的語言。」克魯茲指的是川普要他的支持者「拚命戰鬥」。

克魯茲談到彈劾監察人陳述時指出，「他們將大量時間聚焦在罪犯犯下的恐怖暴力行為，但總統的用語並不足以到達煽動的法律標準。」

上述這些共和黨人的反應，呈現出民主黨想將川普定罪必須拿下67張票，正面臨極大障礙；民主黨至少需要17位共和黨參議員倒戈支持，才可能將川普定罪，禁止他再次擔任公職。

明年底即將退休的俄亥俄州共和黨參議員波特曼(Rob Portman)說：「這是令人難過的一天，是可怕的一天。對一位前總統、私人公民定罪，是不好的先例。」大多數參院共和黨人都對此表示贊同。

當被問到國會暴動視頻是否改變他對川普定罪與否的想法，南卡羅來納州共和黨參議員史考特(Tim Scott)表示，「我認為最多只有五或六名共和黨人會改變。」

參院在表決彈劾案是否合憲時，只有六名共和黨參議員倒戈。對大多數共和黨參議員來說，他們的投票意向並未受到10日的陳述影響。

「彈劾案完全違憲，民主黨人在這裡追求個人政治仇恨，非常自私。」霍利在受訪時說，「這是一場袋鼠法庭(意指不公平審判)。」