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拜登終於與習近平通話 先賀春節 再關切中國獨斷行動

拜習終於通話了 拜登關切中對港台獨斷行動

記者張文馨／華盛頓報導
拜登總統(右)10日晚與中國國家主席習近平(左)首度通話。拜登除向中國人民祝賀春節外，也對中國的經濟作為、侵犯香港人權，以及對包括台灣在內區域的專斷行為表達關切。(美聯社)
拜登總統(右)10日晚與中國國家主席習近平(左)首度通話。拜登除向中國人民祝賀春節外，也對中國的經濟作為、侵犯香港人權，以及對包括台灣在內區域的專斷行為表達關切。(美聯社)

拜登總統10日終於與中國國家主席習近平通話，趕上中國過農曆年前的除夕通話並賀春節；但根據白宮公布的簡短通話內容說明，拜登關切北京不公平的經濟做法、鎮壓香港、侵犯新疆人權，以及包括台灣在內對區域日益獨斷的行動。

習：中美對抗是一場災難

根據中國官媒公布的中方新聞稿，習近平向拜登說，中美合作可以辦成許多有利於兩國和世界的大事，中美對抗對兩國和世界肯定是一場災難。

「中美關係正處於重要關口。」習近平向拜登說，「你說過，美國最大的特點是可能性。希望現在這種可能性朝著有利於兩國關係改善的方向發展。」

根據白宮聲明，拜登祝賀習近平與中國人民新年快樂，也重申以保護美國人民安全、繁榮、健康與生活方式，和維護自由開放的印度太平洋為優先。

美強調中方不公平經濟做法

白宮指出，拜登強調了他對以下議題的根本關切，包括北京的強制性且不公平的經濟做法、鎮壓香港、侵犯新疆人權，以及包括台灣在內，對區域增加的獨斷行為。

習近平則說，台灣、涉港、涉疆等問題是中國內政，事關中國主權和領土完整，美方應該尊重中國的核心利益，慎重行事。

習近平表示，中美在一些問題上會有不同看法，關鍵是要相互尊重、平等相待，以建設性方式妥善管控和處理，雙方應該重新建立各種對話機制，準確瞭解彼此的政策意圖，避免誤解誤判，「要分清哪些是分歧，要很好管控；哪些有合作意義，共同推動走上合作軌道。」

報導說，兩國元首都認為，當天的通話將向世界釋放積極信號，雙方同意就中美關係和共同關心的問題保持密切聯繫。

拜登承諾務實為導向的交往

白宮表示，兩位領導人就應對新冠肺炎大流行，以及全球公衛挑戰、氣候變遷、預防武器擴散等共同挑戰，交換意見；拜登承諾在促進美國人民與所有盟友的利益時，採取務實和以結果為導向的交往。

拜登上任至今將近三周，陸續和加拿大、英國、日本等主要盟邦領導人通話，甚至連被拜登政府視為最大威脅的俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)，日前也與拜登通了話。

拜登直到10日，才與他口中「骨子裡沒有民主」的習近平通話；這是拜登7日接受哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)專訪所說。

拜登在訪問中表示，他希望重新設定前總統川普任內的美中政策，即使習近平「骨子裡沒有民主」，兩國之間仍可以避免衝突產生，也可以尋求更多合作機會；他當時說，如此描述並非批評，但美國政府已開始針對香港、西藏及維吾爾族等問題對中方施壓。

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